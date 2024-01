Une exposition consacrée aux violences numériques à la gare de Monaco

Inaugurée le mardi 16 janvier, elle reprend l’édition spéciale du manga Blitz, imaginée par son auteur Cédric Biscay et le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes.

Il y a plusieurs mois, le Comité monégasque se tournait vers le créateur de Shibuya Productions, Cédric Biscay, pour la réalisation d’un manga dont l’objectif serait celui de sensibiliser les jeunes victimes témoins et auteurs de violences sur internet. Ces dernières concernent majoritairement les femmes et les filles, c’est pourquoi l’auteur a imaginé l’histoire de Riko, une jeune lycéenne populaire, victime d’un partage de photos intimes à son insu sur les réseaux sociaux.

Le manga est en accès libre, notamment distribué gratuitement en version papier à tous les élèves de cinquième et de quatrième de la Principauté. Il sera désormais possible de le retrouver au sein de la Gare de Monaco, affiché en intégralité. Le Ministre d’État Pierre Dartout, accompagné de Conseillers de Gouvernement-Ministres ainsi que des représentants des Institutions et associations monégasques membres du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, était présent pour le vernissage de l’exposition.

L’exposition est à découvrir jusqu’au 8 mars 2024 !

