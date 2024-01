Vincent Romulus, manager de l’AS Monaco Rugby, nous a quittés

Manager du club, Vincent Romulus avait grandement contribué à faire rayonner le rugby à Monaco.

La terrible nouvelle est tombée mardi 23 janvier, peu après 9 heures, dans un communiqué paru sur les réseaux sociaux du club.

« Ce matin, une lourde nouvelle a frappé notre famille rugbystique. Nous avons perdu un être cher, notre guide, Vincent Romulus. Son absence laisse un vide immense dans nos cœurs et dans le monde du rugby. Vincent représentait l’essence même de notre sport, un mentor, un repère, un papa pour nous tous.

Un rôle majeur dans l’essor du rugby à Monaco

Son authenticité, sa force et son cœur en or faisaient de lui bien plus qu’un membre du club, mais un pilier du rugby en France. Il a su transmettre et partager les valeurs du rugby comme personne d’autre. Aujourd’hui, nous pleurons la perte d’un homme exceptionnel, aimé de tous. »

Ancien joueur, notamment du Stade niçois, devenu dirigeant, Vincent Romulus a joué un rôle important et décisif dans l’éclosion du club depuis plusieurs années, en plus d’avoir été entraîneur au sein de la Fédération Monégasque de rugby pendant près de dix ans (2006-2016) pour l’équipe nationale à 7. Originaire de Sant-Raphaël, il était considéré comme une figure du monde du rugby.

Thomas Riqué : « Le rugby fait aujourd’hui partie du paysage associatif monégasque »

A sa famille et à ses proches, l’ensemble de la rédaction de Monaco-Tribune tient à adresser ses plus sincères condoléances.