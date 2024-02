Anne Eastwood, Ambassadrice de Monaco auprès de deux nouveaux États

La diplomate représente désormais Monaco à Saint-Marin et Malte.

Déjà ambassadrice de Monaco en Italie et en Slovénie, Anne Eastwood est désormais accréditée à Malte et Saint-Marin. Le 30 janvier, elle présentait ses lettres de créance à George Vella, Président de la République de Malte. Peu de temps, après, la diplomate était reçue le 9 février à Saint-Marin, pour remettre ses lettres de créance auprès de Filippo Tamagnini et Gaetano Troina, Capitaines Régents de la République de Saint-Marin.

Malte, une coopération économique

Lors de la cérémonie au Palais Présidentiel à La Valette, les deux pays ont évoqué leur relation d’amitié, et notamment leurs identités méditerranéennes communes. Au plan international, les États unissent fréquemment leurs voix, notamment sur les sujets environnementaux.

Ensuite, Anne Eastwood s’est entretenue avec Ian Borg, Ministre des Affaires étrangères et européennes et du Commerce de Malte. À cette occasion, les deux politiques ont échangé autour de sujets porteurs d’une coopération dans des secteurs économiques comme le tourisme, le yachting ou encore l’intelligence artificielle. De plus, ils n’ont pas manqué de rappeler les positions communes des États face aux grandes thématiques multilatérales, notamment les conflits majeurs en Ukraine et au Moyen-Orient.

Saint-Marin, des problématiques communes

Au Palazzo Publico, ce 9 février, la diplomate monégasque s’est jointe à sept autres de ses homologues, dont les Ambassadeurs de France et d’Allemagne, qui ont tous officiellement pris leurs fonctions ce jour-là à Saint-Marin en qualité d’Ambassadeurs non-résidents.

Anne Eastwood et George Vella, Président de la République de Malte lors de la cérémonie – ©DR

La veille de la cérémonie, madame Eastwood a été reçue par Luca Beccari, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, avant une rencontre avec les représentants de la Chambre de commerce san-marinaise.

Lors de ces échanges, les deux partis ont rappelé les problématiques communes auxquelles les États font face notamment la taille du territoire. En effet avec une superficie de 61 km², Saint-Marin est le 3e plus petit État d’Europe après le Vatican et la Principauté. Les intentions portaient particulièrement sur les négociations menées depuis 2015 avec l’Union européenne en vue d’aboutir à un accord d’association. Ils se sont d’ailleurs félicités de l’excellente collaboration nouée dans ce cadre, malgré l’issue différente récemment réservée par les deux pays à ce processus. Autrement, ces échanges ont confirmé leur volonté de poursuivre le dialogue et d’intensifier la coopération.