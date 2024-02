Décès d’un homme en parapente à Roquebrune-Cap-Martin

Dimanche 4 février un Hongrois est décédé lors d’une sortie en parapente.

Publicité

L’homme, originaire de Budapest, victime de ce triste événement était âgé d’environ 40 ans. Il était débutant et s’est écrasé chemin des Vallières à Roquebrune-Cap-Martin selon les premiers éléments rapportés par France Bleu Azur.

L’individu participait à un stage depuis le début de la semaine avec d’autres Hongrois. BFM Côte d’Azur précise que le décès constaté par un médecin du Samu est dû à une erreur de pilotage.

Selon les premiers témoignages l’homme avait perdu le contrôle de sa voile. Il tournait sur lui à 360° avant de s’écraser explique Le Figaro. Le quotidien ajoute qu’une enquête confiée aux policiers de la sûreté départementale de Menton est ouverte.

Un accident rare

Le Figaro rapporte d’ailleurs le témoignage d’un professionnel. Celui-ci explique, que malgré le temps ensoleillé, « l’air était plus tonique… C’est un accident très rare. C’est à la fois la faute à une méconnaissance des lieux et à pas de chance… Il ne faut pas en faire une généralité et dire que c’est une activité dangereuse ici ».

Le site de Roquebrune-Cap-Martin situé entre Monaco et Menton attire chaque année de nombreux amateurs de parapente. Dans toute la France, la Fédération Française de voile libre (FFVL) comptait 33 281 licenciés en parapente, et une hausse de 27% depuis 2018. Selon les statistiques, les incidents de ce type sont rarement mortels. En 2022, la FFVL rapportait 12 décès parmi 625 accidents déclarés.

À Roquebrune-Cap-Martin, le dernier accident remonte à novembre 2023. Un parapentiste avait bloqué sa voile dans les caténaires de la voie ferré, perturbant la circulation des trains entre Nice et Vintimille une partie de l’après-midi. L’homme avait survécu.