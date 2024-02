Découvrez cette course en montgolfière au départ de Monaco

Dans ce nouveau podcast, Radio Monaco revient sur la Coupe Prince Albert II, dont la première édition se déroulera cette année.

Le président du club des Aéronautes de Monaco est l’invité de Radio Monaco. Alain Cruteanschii pilotera le ballon Monaco dans quelques semaines.

Alain Cruteanschii est le président du Club des Aéronautes de Monaco. ©Romain Blanchy / Radio Monaco

Lorsque les vents seront favorables, dix équipages représentant six pays s’envoleront des quatre coins de la Principauté. Les concurrents devront suivre au plus près le ballon Monaco, qui fera donc office de cible. Il partira de la place du Palais pour se poser 3 à 5 heures plus tard en terre italienne après avoir survolé les Alpes. L’équipage victorieux sera celui capable d’atterrir au plus près de la montgolfière rouge et blanche.