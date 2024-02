Écoletopie, premiers résultats satisfaisants de l’expérience pédagogique

Une classe de l’école Saint-Charles expérimente depuis septembre un nouveau dispositif des salles.

Assises rebondissantes, coussins géants, tables amovibles, ont remplacé le mobilier traditionnel de la salle de classe. Les tables sont désormais disposées en « U » et de gros oreillers sont installés au centre de l’espace. Ce dispositif, mis en place depuis septembre, est en partenariat avec le Nouveau Musée National de Monaco, la Direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation Prince Albert II. Ce nouvel ameublement a déjà conquis les élèves de CM1 et leurs enseignants de l’école Saint-Charles. Interrogé par Monaco Info, James, écolier, le confirme « on est libre de faire à peu près ce qu’on veut sur ce mobilier et on s’y sent bien ».

Cette expérience est arrivée à son terme mercredi 21 février, en présence des représentants des partenaires – ©Direction de la Communication / Manuel Vitali

Afin de concevoir les lieux, le studio de design Smarin, s’est concentré principalement sur la position assise. Comme l’explique la designer Stephanie Marin à la télévision d’État, « on a conçu des assises rebondissantes, pour que les enfants puissent ressentir aussi une certaine liberté dans leur expression par les gestes. Et que ça puisse devenir, à l’intérieur de la classe une manière non pas de s’agiter, mais au contraire d’avoir une saine émulation. »

Écoletopie : une belle expérience pour les élèves de l’École Saint-Charles

D’ailleurs, un impact positif sur les résultats scolaires se constate déjà. En effet, « l’environnement favorise en fait des pédagogies de type coopératif », affirme Sylvie De Almeida, enseignante au micro de Monaco Info. « Quand les enfants ont terminé, ils ont la possibilité d’être toujours en activité… ils peuvent aller s’asseoir sur les coussins. Donc c’est vrai que l’attrait du coussin permet, même au petit lecteur, d’avoir envie de lire et on a de très bons résultats, bien plus que sur un matériel traditionnel » conclut-elle.