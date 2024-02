La No Finish Line a remis les dons de sa 24ème édition

Remise des prix de la 24ème édition © No Finish Line Monaco

Les 315 561 euros récoltés le 19 novembre dernier ont été répartis sur divers projets concernant les enfants malades ou en difficulté.

1 km est égal à un 1 euro de don. Avec 315 561 km parcourus lors de l’édition de 2023, la No Finish Line avait fait carton plein. Des fonds importants, qui ont permis de financer de nombreuses actions liées aux enfants en détresse. Équipements pour une école au Népal, tandem ski pour les enfants handicapés, mais encore aide à la prévention dans les écoles, les dons distribués prennent en charge des soins, non remboursés par les organismes sociaux.

La remise de dons à Thomas Rodier, président de l’association Wink Monaco, pour une prévention de la vue et de l’audition © No Finish Line Monaco

« Voir le bonheur que ça leur apporte est notre motivation »

Pendant 8 jours et 183 heures, les 10 500 coureurs participants s’étaient démenés sur le circuit de Fontvieille. Tous avaient le même objectif : soutenir les enfants en détresse. Pour Ariane Favaloro, présidente de l’association Children and Future : « Voir le bonheur que ça leur apporte est notre motivation ». La remise des prix s’est tenue le 21 février, sous les yeux des athlètes, bénévoles et partenaires, ayant contribué au projet.

Prochain rendez-vous le 16 novembre, pour l’édition 2024.

En attendant, la No Finish Line de Nice se tiendra du 3 au 7 avril prochain sur la Promenade des Anglais.