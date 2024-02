Le Prince Albert II exprime sa solidarité au président du Chili

Le pays subit des incendies dévastateurs depuis le 2 février.

Dans la région de Valparaiso, une ville située sur les côtes chiliennes, plus de 130 personnes ont déjà perdu la vie selon le dernier bilan des autorités du 6 février. La conséquence à d’importants feux de forêts qui ont également détruit plusieurs milliers d’habitations. Depuis une semaine, la température avoisine les 40 degrés dans le centre du pays et dans la capitale, Santiago.

Ce mercredi, le Prince Albert adresse une dépêche officielle au président du Chili, Gabriel Boric :

« Monsieur le Président,

Profondément choqué par la persistance des incendies de forêt dans le centre et le sud de votre pays et leurs conséquences meurtrières sur la population et la nature, je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux victimes.

Ma Famille et le peuple monégasque se joignent à moi pour adresser nos pensées et nos prières aux personnes touchées par cette tragédie. Je souhaite transmettre ma plus profonde sympathie aux services d’urgence qui luttent pour contenir les incendies, et à ceux qui mettent leur propre vie en danger pour aider les communautés en détresse.

Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre profonde solidarité en ces temps difficiles. »

