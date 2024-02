Les travaux sous le complexe des Spélugues sont terminés

La circulation sur le boulevard Louis II, en travaux depuis trois ans, est rétablie pour tous les usagers.

VINCI Construction Monaco et Triverio Construction, deux filiales de VINCI Construction ont achevé les travaux de restructuration des piliers soutenant l’hôtel Fairmont. Depuis le début de ces travaux en 2020, le chantier en proie à des difficultés a dû jongler avec le mythique Grand Prix de F1 et la circulation quotidienne. Aux abords du boulevard Louis II, passage emblématique de la course, le chantier s’est arrêté à plusieurs reprises afin de ne pas perturber l’organisation de l’évènement.

Désormais les 40 piles et leurs fondations sont implantées, permettant un retour à la normale de la circulation piétonne, routière et cycliste indique le géant français VINCI Construction.