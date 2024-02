Rencontrez Jean-François Laguionie, grand réalisateur du cinéma d’animation

Le réalisateur présentera son film Louise en Hiver au Théâtre des Variété de Monaco.

Jean-François Laguionie, auteur-réalisateur, compte parmi les plus grands noms du cinéma d’animation français. Sa venue s’inscrit dans le programme Tout l’Art du Cinéma de l’Institut Audiovisuel de Monaco.

Dès ses débuts de carrière avec les courts-métrages, ses performances lui valent quelques distinctions, le Grand Prix d’Annecy en 1965 avec La demoiselle et le violoncelliste, puis il obtient en 1976 une Palme d’Or au Festival de Cannes et un César avec La traversée de l’Atlantique à la rame.

« La poésie de ses récits et la délicatesse de son graphisme ont attiré l’attention et contribué à la reconnaissance et à l’attention portée à un auteur-réalisateur de talent » explique Jean-Paul Commin secrétaire générale de l’association European Animation Pride Awards. En effet, Jean-François Laguionie avait anticipé l’émergence des long-métrages d’animation à partir des années 90 notamment grâce au film Kirikou et la sorcière de Michel Ocelot.

Parmi sa filmographie, Louise en Hiver sera présenté mardi 20 février à 20 heures au Théâtre des Variété de Monaco. Ce film d’animation sur le temps et la solitude raconte l’histoire de Louise qui rate son dernier train pour quitter la station balnéaire imaginaire de Biligen. Elle se retrouve alors seule et va combler sa solitude par ses souvenirs et ses fantasmes.

À propos de Louise en Hiver, Jean-François Laguionie indique, « Louise en hiver est sans doute le film le plus intime que j’ai réalisé. Le plus précis aussi, malgré l’absurdité de la situation dans laquelle Louise se trouve car ses aventures, à huit ans, en haut des falaises ou dans ce bois mystérieux de l’après-guerre, je les ai vécues ».

Ensuite, le réalisateur se rendra à Beaulieu-sur-Mer le mercredi 21 février à 14 heures pour le film Le Tableau et à 19h30 pour le film Le Voyage du Prince.