Kids & Co, la société de location d’accessoires de puériculture, soulage autant les jeunes parents que notre Terre

Diana Chattahy Saveski a fondé Kids & Co, une jeune société prometteuse de location de meubles et accessoires pour enfants.

C’est LE service rêvé pour tous les parents de passages à Monaco avec leurs enfants. Poussettes, sièges autos, jouets, et des dizaines d’autres articles sont disponibles à la location sur le site web de Kids & Co. Un moyen simple, écologique et bon marché pour ne pas avoir à se prendre la tête avec le matériel dont votre enfant a besoin.

Partie du simple constat de la difficulté de transporter les accessoires de puériculture lors de voyages, Diana s’est lancée, sans prétention, dans cette aventure à succès.

« Je me suis fait dépasser par le passe-temps »

À l’origine, Diana est assistante personnelle pour une dizaine de familles. Cette activité marquera le point de départ de Kids & Co. « J’avais des familles qui louaient des maisons, à Saint-Jean-Cap-Ferrat pour l’été, et ils me disaient : on achète tout [en parlant des matériels pour enfants]. Alors, en tant qu’écolo, je trouvais ça d’un grand ridicule, après, on va les jeter, on ne sait pas quoi en faire », explique Diana. À ce moment, l’initiative prend sa source, « Je leur ai dit : Ok, j’achète tout et moi je vous les loue. Et j’ai commencé à faire ça avec ces familles qui restaient deux mois, et ça s’est rentabilisé hyper rapidement ».

Alors, en 2022, elle décide de développer l’activité à l’échelle de Monaco. Diana monte rapidement un site web et prospecte les hôtels. Désormais, de nombreux complexes de la Principauté, comme l’Hôtel de Paris, proposent les services de Kids & Co à chaque famille qui ont un enfant. Mais c’est une activité de « week-end » comme elle dit, « je me suis fait dépasser par le passe-temps ».

Fin novembre 2023, l’entreprise obtient sa première reconnaissance publique en remportant le coup de cœur du jury lors du Concours de création d’entreprise. Pour Diana, c’est une marque de confiance, « je n’ai pas gagné de prix ou d’argent, mais ça m’a offert de la visibilité. Et puis, ça m’a beaucoup aidé en termes de légitimité de mon projet ».

Concernant les articles, « j’achète tout neuf, et le prix de la location est calculé pour qu’ils soient rentables au bout de cinq semaines. Ensuite, leurs durées de vie varient en fonction de la garantie pour des questions d’assurance » explique-t-elle.

En revanche, pour mener à bien son entreprise, Diana a dû faire face aux mentalités. D’un côté, les jeunes générations entre 20 et 30 ans sont très axés sur l’écologie et n’ont aucun souci à louer des équipements pour bébé. À l’inverse, les générations précédentes ont plus de mal « pour eux, c’est limite ridicule, ils veulent du neuf. Par exemple, ils ont peur que ce soit sale ».

Mille et une idées

Tandis que son projet se porte bien, la cheffe d’entreprise continue d’avoir de l’ambition pour Kids & Co. La location permet une évolution relativement simple. « Je suis rentable très rapidement » indique-t-elle. Ainsi, Diana poursuit d’enrichir son activité.

En ce moment, elle prospecte les Airbnb avant la saison afin de gagner en clientèle. Après avoir conquis une clientèle touristique, la cheffe d’entreprise souhaite désormais s’engager vers les particuliers. Cet hiver, elle s’est essayée sur ce marché avec la location d’affaires de ski pour enfant. Encore une fois, c’est une réussite, « je me suis fait dépasser par la demande, l’année prochaine, je compte prévoir bien plus d’équipements ».

Suite à ce succès, elle compte bien renouveler l’expérience avec différents packs tout en conservant l’approche éco-responsable. « Je voudrais développer le côté particulier, avec un pack de location nouveau-né. Pour moi la moitié des articles sur une liste de naissance peuvent être loués. D’un côté, le coût pour le client est réduit et d’un autre, c’est écolo » soutient Diana. « En plus, ça ne prend pas de place. Lorsque les locations ne sont plus utilisées, elles me sont rendues. Alors que les achats, on dit toujours que l’on va revendre sur Vinted ou Leboncoin, mais ce n’est jamais fait et ils s’entassent à la maison », ajoute-t-elle.

À côté, elle a reçu une centaine de messages de personnes souhaitant donner leurs affaires de bébé. « Ça m’a donné une autre idée, se réjouit Diana, je vais essayer de récupérer ces objets pour en faire un vide-greniers et permettre de donner une seconde vie à ces articles ».

La cheffe d’entreprise et ses mille et une idées promettent un avenir radieux à Kids & Co, au service des parents et de la consommation responsable.