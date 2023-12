Les entrepreneurs de demain récompensés lors d’une soirée de gala

Les lauréats du 28ème Concours de création d’entreprise (CCE) ont été dévoilés mardi 28 novembre dernier.

Officiels et entrepreneurs monégasques étaient réunis au sein de l’espace Léo Ferré pour récompenser les jeunes ambitieux de la Principauté. Avant la remise des prix, les huit finalistes de l’édition 2023 du Concours de création d’entreprise se sont succédés au micro afin de présenter leurs projets respectifs.

Au cours de cette soirée, Francesco Di Biase, créateur de WES World e-Bike Series et lauréat du Concours de Création d’Entreprise 2019, a partagé son expérience avec les participants, tandis que Benjamin Ducongé a joué le rôle de maître de cérémonie dans une ambiance musicale agréable grâce à la présence de l’ensemble à cordes L’ArcoMusica.

Le palmares :

Soca , la plateforme numérique qui facilite les échanges entre les fournisseurs et les restaurateurs indépendants, a reçu le Prix du gouvernement avec une dotation de 40 000 euros

la plateforme numérique qui facilite les échanges entre les fournisseurs et les restaurateurs indépendants, a reçu le avec une dotation de 40 000 euros Ünseme , qui propose un environnement numérique pour le suivi des aînés, a reçu le Prix de la JCEM avec un chèque de 21 000 euros

, qui propose un environnement numérique pour le suivi des aînés, a reçu le avec un chèque de 21 000 euros Ambulance du Rocher , soit le projet de mise à disposition d’une flotte d’ambulance électrique avec un support de gestion à la Über, a reçu le Prix Athos Partners avec 10 000 euros

soit le projet de mise à disposition d’une flotte d’ambulance électrique avec un support de gestion à la Über, a reçu le avec 10 000 euros Kids & Co , la plateforme de location de matériel de puériculture pour les clients de passage en Principauté, a reçu le Prix coup de cœur du jury.

Créer des opportunités

Ce concours a été pensé dans le but d’aider et d’accompagner les entrepreneurs âgés entre 18 et 40 ans dans leur implantation à Monaco. En effet, la mise en lumière de leur projet permet de créer des synergies avec des investisseurs, des partenaires potentiels, des leaders économiques et des personnalités de la place économique monégasque.

Le CCE a déjà permis la réalisation de plusieurs business success stories. Carlo App, Athos Partners ou encore Papyrus font partie des anciens lauréats.