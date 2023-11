Le magazine « Monaco For Finance » 2023/2024 est sorti

De gauche à droite : Gérald Mathieu, Etienne Franzi et Frédéric Genta - DR

L’Association monégasque des Activités financières (AMAF) a présenté cette nouvelle édition.

Le 23 novembre dernier, l’AMAF, présidée par Etienne Franzi, a présenté à ses adhérents la toute dernière édition du magazine Monaco For Finance.

Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique, était présent pour la présentation de ce magazine bilingue français/anglais, qui positionne la finance au cœur des activités monégasques.

« L’augmentation régulière des avoirs confiés aux banques et aux sociétés de gestion, l’amélioration constante de leurs résultats financiers favorisée par l’inversion des politiques monétaires en matière de taux démontrent cette vitalité. Cette forme excellente de la place est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un contexte de succession de crises et témoigne de la force d’attractivité du territoire monégasque » a déclaré Etienne Franzi.

De son côté, Frédéric Genta a confirmé combien la place financière de Monaco suscite l’intérêt des Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) et a réaffirmé sa volonté de renforcer la promotion de cette place à l’étranger.

Monaco, territoire qui possède la plus forte densité de personnes fortunées au monde

Au cours de la soirée, Gérald Mathieu, Président de la Commission de la Promotion de l’AMAF, a souligné l’une des tendances clés de l’année, détaillée par le magazine : la montée en puissance des technologies financières, aussi appelées fintechs. Et pour cause : à Monaco, la nouvelle force du numérique est désormais au service de la finance. Les start-ups de la fintech auraient ainsi « bousculé les modèles d’affaires traditionnels en proposant des solutions innovantes, de la banque en ligne aux paiements numériques. Les grandes institutions financières ont poursuivi leurs efforts pour collaborer avec ces acteurs et améliorer leurs propres offres technologiques. »

La question de la réglementation a également été soulevée : l’AMAF rappelle ainsi sa participation dans le renforcement des dispositions législatives de Monaco, afin d’optimiser les outils de Lutte Contre le Blanchiment, le Financement du Terrorisme et la Corruption (LCB/FT-C).

Renforcer l’attractivité de la Principauté : la nouvelle mission de Frédéric Genta

Enfin, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont aussi traités dans cette édition. L’AMAF a en effet suscité la création de l’Association Monégasque de la Finance Durable (AMFID), afin de promouvoir la culture durable dans l’industrie financière à Monaco, en facilitant, notamment, les échanges entre correspondants ESG de l’ensemble de ses membres.