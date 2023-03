Monaco, territoire qui possède la plus forte densité de personnes fortunées au monde

Un résident sur 39 serait en effet une grande fortune en Principauté.

On les appelle les UHNWI, les « ultra-high-net-worth individuals ». Comprenez les particuliers très fortunés, qui possèdent au moins 30 milliards de dollars d’actifs investissables, hors propriétés, soit un peu plus de 25 milliards d’euros.

Selon le dernier rapport « Luxury Real Estate 2023 » publié par la plateforme Altrata, Monaco est le territoire où la densité de UHNWI est la plus élevée au monde. La Principauté compterait en effet une personne très fortunée pour 39 résidents.

Pour établir ce rapport, Altrata s’est basée sur les propriétés possédées à Monaco, qu’elles servent de résidence principale ou secondaire.

Julie Faupel, fondatrice et CEO de la plateforme spécialisée REALM, qui a sponsorisé le rapport, à déclaré : « Alors que nous sortons d’années criblées d’incertitudes, marquées par une pandémie historique, des désordres sociaux, des débats politiques et des catastrophes naturelles, quelles que soient les données démographiques, le luxe a opéré un changement monumental dans l’esprit de la population mondiale. Nous sommes ravis de collaborer avec Altrata pour la seconde fois, pour découvrir à quel point ce changement a une influence sur la manière et l’endroit dont les individus les plus riches décident de s’établir. »