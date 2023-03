Monaco, il paese con la più alta densità di ricchi al mondo

Sembrerebbe che nel Principato un residente su 39 sia incredibilmente facoltoso.

Si chiamano UHNWI, ovvero “ultra-high-net-worth individuals”. Sono persone molto ricche che possiedono almeno 30 miliardi di dollari in attività investibili, esclusi gli immobili, ovvero poco più di 25 miliardi di euro.

Secondo l’ultimo report “Luxury Real Estate 2023” pubblicato dalla piattaforma Altrata, Monaco ha la più alta densità di UHNWI al mondo. Sembrerebbe infatti che il Principato conti un individuo estremamente ricco ogni 39 residenti.

Altrata ha basato il suo report sulle proprietà possedute nel Principato di Monaco, siano esse utilizzate come residenza primaria o secondaria.

Julie Faupel, fondatrice e CEO della piattaforma specializzata REALM, che ha sponsorizzato il report, ha dichiarato: “Ora che usciamo da anni di incertezza, segnati da una pandemia storica, disordini sociali, dibattiti politici e catastrofi naturali, a prescindere dai dati demografici, il lusso ha subito un cambiamento epocale nella mente della popolazione mondiale. Siamo lieti di collaborare per la seconda volta con Altrata, per scoprire in che modo questo cambiamento stia influenzando come e dove i più facoltosi decidono di stabilirsi”.