В Монако – самый высокий процент зажиточных людей в мире

Каждый 39-й резидент Княжества располагает крупным состоянием.

Их называют UHNWI, «ultra-high-net-worth individuals». Речь идет об очень зажиточных частных лицах, располагающих как минимум 30 миллиардами долларов (25 млрд. евро) инвестируемых активов, не считая недвижимости.

По данным последнего отчета «Luxury Real Estate 2023», опубликованного платформой Altrata, процент UHNWI в Монако – самый высокий в мире. Каждый 39-й резидент Княжества – очень зажиточный человек.

При составлении этого отчета Altrata основывалась на статистике рынка частной недвижимости в Монако, будь то основное или второе жилье.

Рынок недвижимости: в 2022 году в Монако было заключено рекордное количество сделок по продажам

Жюли Фопель (Julie Faupel), основательница и генеральный директор специализированной платформы REALM – спонсора отчета – заявила: «Мы пережили очень волнительные годы, отмеченные исторической пандемией, социальными волнениями, политическими дебатами и стихийными бедствиями, и несмотря на демографическую статистику, сфера роскоши радикально изменила мировоззрение населения планеты. Мы счастливы уже второй раз сотрудничать с Altrata, чтобы понять, насколько эти изменения повлияли на манеру и на место, которое себе выбирают для жительства наиболее зажиточные люди.»