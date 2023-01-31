Рынок недвижимости: в 2022 году в Монако было заключено рекордное количество сделок по продажам

Совокупный объем сделок впервые в истории превысил один миллиард евро.

Монегасский бизнес в сфере недвижимости установил двойной рекорд. Согласно данным мониторинга рынка жилой недвижимости 2022 (Observatoire de l’Immobilier 2022), опубликованным Монегасским институтом статистики и экономических исследований (IMSEE) несколько дней назад, количество заключённых сделок по продаже недвижимости в Княжестве в прошлом году побило рекорд: 88 сделок, по сравнению с 23 в 2021 году.

В 2019 году, последнем отчётном периоде перед кризисом в области здравоохранения, было зафиксировано 33 сделки. Таким образом, этот показатель увеличился почти в три раза. Заместитель директора агентства недвижимости Miells — Christie’s Monaco Лоран Локки (Laurent Locchi) дал следующее объяснение:

«Новые проекты всегда были успешными в Монако: здесь существует большой спрос на новые квартиры, независимо от бюджета и типа постройки. (…) Однако в скором времени мы получим поставки нового жилья. Например, проект Маретерра изначально был довольно концептуальным, тогда как сегодня его очень и очень легко представить вживую. Я считаю, что это ускоряет темпы заключения сделок».

По мнению управляющего директора Monaco Properties Оливье Прадо (Olivier Pradeau), «мы должны принимать во внимание привлекательность Монако для международных инвесторов. Цены на недвижимость в Монако довольно высокие, но, если считать в долларах, то цены упали на 20-25% из-за падения курса евро в прошлом году. Для международного инвестора, базирующегося в Великобритании или Дубае, рынок недвижимости Монако, который является тихой гаванью во времена высокой инфляции, становится гораздо более привлекательным из-за слабого евро».

Еще один впечатляющий рекорд: впервые сумма сделок превысила один миллиард евро. По мнению Оливье Прадо, причина этого кроется в процентных ставках. «Состоятельные люди очень хорошо информированы: они прекрасно знают, что процентные ставки растут, будут продолжать расти и стабилизироваться на высоком уровне. 2022 год был последним моментом для покупки по разумным процентным ставкам, — говорит он. — Тем более что во Франции и Монако вы можете взять кредит по фиксированной ставке, в то время как в США или Великобритании — по переменной».

По мнению Лорана Локки, этот рекорд связан, прежде всего, с новым спросом, более ориентированным на семью, чем несколько лет назад: «С одной стороны, это новые апартаменты, цена квадратного метра которых выше, чем цена на вторичном рынке жилья. Но, прежде всего, в новых программах много крупных объектов, с бóльшей площадью, а именно четырех-, пятикомнатных квартир и более. В основном, мы говорим о целых семьях, которые приезжают в Монако на постоянное или временное место жительства. Размер квартир существенно влияет на финальную сумму».

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Средняя цена за квадратный метр: лидирует квартал Ларвотто

Если в 2021 году первое место среди районов занимал Монте-Карло, где средняя розничная цена за квадратный метр была самой высокой, то в 2022 году пальма первенства перешла к Ларвотто, где стоимость поднялась за год с 59 000 до 62 000 евро.

Лоран Локки скептически относится к этим данным, но все равно анализирует динамику: «В Монако это ничего не значит: каждая квартира имеет свою стоимость. Нужно быть осторожным с этими статистическими данными на квадратный метр, они довольно искусственны. Но что наверняка сыграло свою роль, так это то, что Ларвотто был полностью перепроектирован. Клиентам, конечно, стало легче представить себе жизнь в таком квартале. До этого квартал был довольно статичен, поэтому инвесторы получили, наконец, горизонт планирования».

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Оливье Прадо подтверждает эту мысль: «В Ларвотто очень мало жилых домов в частном секторе. Поэтому средние показатели основаны на довольно малом количестве сделок. Достаточно продать одну очень хорошую квартиру в 2022 году, чтобы средний показатель сильно изменился. Но Ларвотто остается очень привлекательным районом, который возрождается с появлением намывных территорий. Когда мы видим, что в квартале Маретерра сделки приближаются к 100 000 евро за квадратный метр, мы можем спрогнозировать, что все близлежащие резиденции выиграют от этого нового импульса».

Итак, 2022 год, похоже, был довольно успешным для рынка недвижимости. «Несмотря на напряженный геополитический контекст из-за войны в Украине, катастрофических последствий Брекзита для экономики Великобритании и напряженности на Ближнем Востоке, в Турции и Ливане, Монако остается тихой гаванью, привлекающей международных инвесторов безопасностью для имущества и людей, а также доступностью рынка недвижимости», — подтверждает Оливье Прадо.

Однако управляющий директор Monaco Properties осторожен в своих оценках: «Мы ожидаем, что к 2023 году тенденция изменится: как мы видели во время экономических кризисов 2000 и 2008 годов, рынок недвижимости потерял от 30 до 50% количества сделок в последующие годы, то есть в 2002, 2009 и 2010 годах. Мы считаем, что в условиях стабилизации процентных ставок на высоком уровне, укрепления евро по отношению к доллару и дополнительных ограничений, которые будут введены для торговцев недвижимостью, рынок недвижимости в 2023 году будет менее динамичным, даже если цены сделок останутся стабильными».