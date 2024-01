Natation, rugby, gymnastique… 5 associations sportives où inscrire vos enfants

En terme de structures sportives et d'associations, le choix est large à Monaco (Photo © Romain Boisaubert/Monaco Tribune)

La Principauté regorge d’associations sportives. Monaco Tribune en a sélectionné cinq d’entres elles qui pourraient plaire à vos enfants.

AS Monaco Rugby

Avec son équipe première en Fédérale 2, l’ASM Rugby progresse d’année en année. Au point de faire partie aujourd’hui des associations sportives qui comptent en Principauté.

Avec le rayonnement du Monaco Rugby Sevens, le club attire de nombreuses stars de la discipline, un véritable bonheur pour tous les licenciés qui ont parfois l’opportunité de les approcher de plus près.

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Avec près de 130 enfants licenciés et une quinzaine d’éducateurs sous la houlette d’Aurélien Lazzaro, directeur de l’école de rugby, la formation est au coeur du projet de l’AS Monaco Rugby.

Avec quatre tournois majeurs et huit plateaux pour l’ensemble des équipes de jeunes, en plus d’un grand tournoi au Stade Prince Héréditaire Jacques qui rassemble 600 enfants et 15 équipes, les jeunes profitent chaque année d’un programme riche, avec également trois événements qui leur est dédié (Noël, stage, tournée).

Infos pratiques

Stade Prince Héréditaire Jacques, avenue des Combattants en Afrique du Nord, 06240 Beausoleil

Catégories : Des M6 (nés en 2018 et 2019) au M14 (nés en 2010 et 2011)

Cotisations : M6 : 230€, M8 : 280€, M10 : 280€, M12 : 280€, M14 : 280€

Entraînements : Mercredi après-midi (entre 14h et 17h30), samedi matin (entre 10h30 et 12h15) et vendredi après-midi (17h30-19h30)

Fondée il y a plus de douze ans par André-Pierre Couffet, l’AS Monaco FF compte aujourd’hui 180 licenciées. Une évolution constante, qui a vu le club être récompensé du Label École de Football Féminine Or, la distinction la plus élevée au niveau fédéral.

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Les jeunes pousses des U6 aux U9 se donnent rendez-vous au stade Didier Deschamps une fois par semaine, en plus des stages 100% féminines encadrées par des joueuses de l’équipe première (Régionale 1) et des plateaux tout au long de l’année les samedis.

Infos pratiques

Stade Didier Deschamps, Plage Marquet, 06320 Cap-d’Ail

Cotisation : 150€

Entraînements : Jeudi (17h à 18h30)

AS Monaco Natation

Avec près de 1000 licenciés répartis dans cinq disciplines (la natation en bassin, la natation en eau libre, la natation synchronisée, le plongeon et le water-polo), l’AS Monaco Natation est l’une des plus grandes associations sportives monégasques.

© Monaco Tribune

Dès l’âge de 7 ans, les licenciés les plus motivés peuvent venir s’entraîner jusqu’à six fois par semaine en option sport-étude. Une manière ludique de mêler la pratique, en apprenant à nager, et la compétition, pour les jeunes licenciés qui souhaitent pratiquer la discipline.

Infos pratiques

Centre Nautique du Stade Louis-II, 7 Avenue des Castelans, 98000 Monaco

Cotisation : 250€

Entraînements : Mercredi après-midi et samedi matin

Société Nautique de Monaco

Plus ancienne association sportive de la Principauté, la Société Nautique de Monaco est née en 1953 de la scission de la Société des Régates.

Un club chargé d’histoire, qui compte aujourd’hui près de 300 licenciés et qui a formé de nombreux champions, à l’image de Quentin Antognelli, qui a notamment disputé les Jeux Olympiques de Tokyo.

© Monaco Tribune

Avec plusieurs spécialités, dont l’aviron de mer, pratiqué par de nombreux licenciés loisirs, le club s’appuie sur une base au lac de Saint-Cassien, situé dans la communauté de communes du Pays de Fayence.

Les jeunes licenciés inscrits en compétitions peuvent ainsi parfaire leur gamme à longueur d’année. Des stages estivaux viennent également compléter l’offre de la Société Nautique de Monaco. L’occasion pour les jeunes pousses de sortir en mer le matin, avant un déjeuner bien mérité au restaurant du club.

Infos pratiques

Société Nautique de Monaco, 1 Quai Louis II, 98000 Monaco

Cotisation : 150€ pour les personnes nées après 2005 (Licence FFA & assurance incluses)

Entraînements : Mercredi (13h30-17h30), samedi (rdv à 9h) et dimanche (rdv à 9h)

Étoile de Monaco

Fondé en 1890 par Eugène Marquet et Charles Vatrican, le club de gymnastique monégasque ne cesse de grandir au fil des années, au point d’être aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs au niveau national, avec près de 300 licenciés.

© Monaco Tribune

Un endroit idéal pour les jeunes pousses, qui peuvent se retrouver les mercredis et les samedis après-midi sous l’encadrement des quatre entraîneurs du club, avec en prime, la présence d’intervenants de prestige, à l’image de Kevin Crovetto.

Du cheval d’Arçons aux anneaux, en passant par les barres parallèles et les trampolines, tout est réuni pour acquérir les bases de la gymnastique, une discipline parmi les plus complètes pour le corps.

Infos pratiques

L’Étoile de Monaco, Place Sainte-Dévote, 98000 Monaco

Cotisation : École de gym : 500€

Entraînements : Mercredi de 14h à 15h30 ou de 15h45 à 17h15 et samedi de 09h30 à 11h