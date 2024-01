Nuoto, rugby, ginnastica artistica… 5 associazioni sportive dove iscrivere i vostri figli

Il Principato pullula di associazioni sportive. Monaco Tribune ne ha selezionate 5 che potrebbero piacere ai vostri figli.

AS Monaco Rugby

Con la sua prima squadra in Fédérale 2, l’ASM Rugby migliora di anno in anno. Così tanto che oggi è una delle associazioni sportive più valide del Principato.

Grazie al successo di Monaco Rugby Sevens, il club attira diverse star della disciplina, per la felicità dei tesserati che hanno l’opportunità di incontrare i loro idoli da vicino.

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Con quasi 130 bambini tesserati e una quindicina di istruttori guidati da Aurélien Lazzaro, direttore della scuola, il fulcro del progetto dell’AS Monaco Rugby è proprio la formazione.

L’associazione prevede quattro tornei principali e otto incontri che coinvolgono tutte le squadre junior, oltre al grande torneo che si gioca allo Stadio Prince Héréditaire Jacques e riunisce 600 bambini e 15 squadre. In questo modo, i più piccoli prendono parte ogni anno a un programma ricco, con tre eventi dedicati esclusivamente a loro (Natale, stage, tournée).

Informazioni utili

Stade Prince Héréditaire Jacques, avenue des Combattants en Afrique du Nord, 06240 Beausoleil

Categorie: Da M6 (nati nel 2018 e 2019) a M14 (nati nel 2010 e 2011)

Quote: M6: 230€, M8: 280€, M10: 280€, M12: 280€, M14: 280€

Allenamenti: mercoledì pomeriggio (tra le 14:00 e le 17:30), sabato mattina (tra le 10:30 e le 12:15) e venerdì pomeriggio (17:30-19:30).

Fondata più di dodici anni fa da André-Pierre Couffet, l’AS Monaco FF conta oggi 180 tesserate. Una crescita costante che ha visto il club ricompensato con il riconoscimento École de Football Féminine Or, il massimo della federazione.

© Romain Boisaubert/Monaco Tribune

Le giovani leve, dalla U6 alla U9, si danno appuntamento allo stadio Didier Deschamps una volta a settimana. In più, partecipano a stage completamente al femminile tenuti dalle giocatrici della prima squadra (Régionale 1) e giocano una partita il sabato durante tutto l’anno.

Informazioni utili

Stade Didier Deschamps, Plage Marquet, 06320 Cap-d’Ail

Quota: 150€

Allenamenti: giovedì (dalle 17:00 alle 18:30)

AS Monaco Natation

Con oltre mille iscritti divisi in cinque discipline (nuoto in piscina, nuoto di fondo, nuoto sincronizzato, tuffi e pallanuoto), l’AS Monaco Natation è una delle più grandi associazioni sportive monegasche.

© Monaco Tribune

A partire dai 7 anni, i tesserati più motivati possono allenarsi fino a sei volte a settimana in modalità sport-studio. Un modo divertente, per i giovani che vogliono intraprendere questo sport, di imparare a nuotare divertendosi ed entrare nel mondo della competizione.

Informazioni utili

Centre Nautique du Stade Louis-II, 7 Avenue des Castelans, 98000 Monaco

Quota: 250€

Allenamenti: mercoledì pomeriggio e sabato mattina

Société Nautique de Monaco

Associazione sportiva più antica del Principato, la Société Nautique de Monaco nasce nel 1953 dalla scissione della Société des Régates.

Questo club ricco di storia conta oggi quasi 300 iscritti e ha formato diversi campioni. Un esempio è Quentin Antognelli, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo.

© Monaco Tribune

Con diverse discipline, tra cui il canottaggio in mare praticato da tantissimi iscritti amatoriali, il club ha una base sul lago di Saint-Cassien, nel comune di Pays de Fayence.

I giovani tesserati che partecipano alle competizioni possono perfezionare le loro abilità durante tutto l’anno. Gli stage estivi completano l’offerta della Société Nautique de Monaco. Per i più piccoli è una fantastica occasione per uscire in mare la mattina e godersi poi un meritato pranzo al ristorante del club.

Informazioni utili

Société Nautique de Monaco, 1 Quai Louis II, 98000 Monaco

Quota: 150€ per i nati dopo il 2005 (Licenza FFA e assicurazione incluse)

Allenamenti: mercoledì (13:30-17:30), sabato (alle 9:00) e domenica (alle 9:00)

Étoile de Monaco

Fondato nel 1890 da Eugène Marquet e Charles Vatrican, il club dei ginnasti di Monaco cresce anno dopo anno e oggi è considerato uno dei migliori a livello nazionale, con quasi 300 tesserati.

© Monaco Tribune

È il luogo ideale per i più piccoli, che si incontrano il mercoledì e il sabato pomeriggio per allenarsi con quattro allenatori del centro, con il vantaggio di incontrare qualche star del settore, come Kevin Crovetto.

Dal cavallo agli anelli, passando per le parallele e il trampolino, c’è tutto quello che serve per imparare le basi della ginnastica artistica, una tra le discipline più complete per il nostro fisico.

Informazioni utili

L’Étoile de Monaco, Place Sainte-Dévote, 98000 Monaco

Quota: scuola di ginnastica: 500€

Allenamenti: mercoledì dalle 14:00 alle 15:30 o dalle 15:45 alle 17:15 e sabato dalle 9:30 alle 11:00