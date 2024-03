Ligue 1 : L’AS Monaco freinée par le FC Lorient

Youssouf Fofana a bien cru offrir la victoire aux siens à l'heure de jeu (Photo © AS Monaco)

Les Monégasques et les Lorientais se sont quittés dos à dos (2-2) dimanche après-midi au stade Louis-II.

Le match : 2-2

L’AS Monaco peut nourrir d’immenses regrets.

Si les hommes d’Adi Hütter ont enchaîné une quatrième rencontre sans défaite en championnat, ils ont surtout manqué l’occasion de récupérer la deuxième place du classement.

Face au FC Lorient, les Monégasques se sont fait peur jusqu’au bout après l’expulsion de Denis Zakaria pour un deuxième carton jaune (81′) et ont fini par craquer dans le temps additionnel sur une ultime tête en pleine lucarne de l’ancien monégasque Tiémoué Bakayoko (2-2, 90+5′).

Réduits à dix tout comme les Monégasques après le rouge direct reçu par Aiyegun Tosin (89′) après un tacle non maitrisé sur Wilfried Singo, les Lorientais ont trouvé les ressources nécessaires pour repartir avec un point du Rocher.

L’AS Monaco figure sur le podium de ce classement !

Menés au score dès l’entame de match après un but contre son camp de Wilfried Singo (0-1, 1′), les coéquipiers de Wissam Ben Yedder avaient pourtant renversé la rencontre en deux temps.

La première fois sur une nouvelle histoire de contre son camp, suite à une erreur de Benjamin Mendy (1-1, 27′), puis une seconde fois en deuxième période sur une tête de Youssouf Fofana (2-1, 61′).

Un précieux but pour l’international français, qui a permis à l’AS Monaco de mener au score. Mais les Monégasques ont craqué sur le fil et ont manqué l’occasion de passer devant le Stade brestois.

Prochain rendez-vous pour l’ASM, samedi 30 mars (17h) sur la pelouse du FC Metz.

Le joueur : Youssouf Fofana décisif

Il aurait pu être le héros de cette rencontre. Mais l’égalisation lorientaise à quelques secondes de la fin est venue gâcher la fête.

En donnant l’avantage aux siens à l’heure de jeu de la tête sur un centre sublime d’Aleksandr Golovin, Youssouf Fofana a inscrit son deuxième but de la saison en Ligue 1.

Un but qui a ponctué une prestation pleine du milieu de terrain monégasque, incontournable dans la récupération aux côtés de Denis Zakaria.

L’hommage : Golovin et Jakobs à l’honneur

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, Dmitri Rybolovlev, le président de l’AS Monaco, a remis à Aleksandr Golovin et Ismaïl Jakobs un maillot collector pour récompenser leur longévité au club, avec 200 matchs pour le premier et 100 pour le second.

Dmitri Rybolovlev avec Aleksandr Golovin et Ismaïl Jakobs © AS Monaco

La phrase : « Une défaite frustrante »

Ismaïl Jakobs : « C’est une défaite frustrante. Nous avons perdu deux points. Après le deuxième carton jaune reçu par Denis (Zakaria), on a beaucoup défendu. On aurait dû rester plus haut sur le terrain. »