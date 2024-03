Un nouveau bateau made in Monaco

La présentation du Junda K II a eu lieu vendredi 8 mars.

Ă€ l’occasion de la Primo Cup 2024, Ludovico Fassitelli a dĂ©voilĂ© son prototype 100 % monĂ©gasque au grand public. Le Prince Albert II s’est Ă©galement rendu au Yacht Club de Monaco oĂą se dĂ©roulait la prĂ©sentation.

Le concepteur du Junda K II, dĂ©jĂ vainqueur des Monaco Sportsboat Winter Series 2023 et de nombreuses compĂ©titions nautiques monĂ©gasques, navigue sur monotype depuis plus de sept ans. Ces bateaux sont des voiliers dont tous les exemplaires sont construits suivant les mĂŞmes plans de coque. Par consĂ©quent, ce sont des navires identiques dont la seule diffĂ©rence rĂ©side dans les compĂ©tences de l’Ă©quipage.

Le prototype – ©Stefano Gattini / Carlo Borlenghi

L’initiative de ce prototype prend source d’un constat personnel. Comme Ludovico Fassitelli l’indique Ă Monaco Info, pour amĂ©liorer ce type de bateau, il faut rĂ©duire l’Ă©quipage, « c’est toujours, un problème Ă gĂ©rer, c’est des grands frais Ă payer ».

Habituellement, ces navires comptent entre trois et cinq membres d’Ă©quipage. Mais ici, « c’est un bateau monotype designĂ© seulement pour deux personnes, ça rend beaucoup plus facile la gestion et c’est beaucoup plus amusant » dĂ©crit Ludovico Fassitelli Ă Monaco Info. Le Junda K II devrait courir sa première rĂ©gate Ă l’occasion des Winter Series en novembre 2024.