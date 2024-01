Yacht Club de Monaco : Les rendez-vous à ne pas manquer en 2024

Après avoir célébré les 70 ans du Yacht Club de Monaco l’année dernière, les festivités se poursuivront en 2024 avec la commémoration des 10 ans du nouveau Club House, signé Lord Foster.

Un calendrier à la hauteur de l’ambition « Monaco, Capital of Advanced Yachting », démarche initiée par le Y.C.M. afin de positionner la Principauté comme un pôle d’excellence dans ce secteur.

14e Monaco Optimist Team Race (10-14 janvier)

Dès le 10 janvier, l’élite internationale du team-racing d’Optimist se donnera rendez-vous à Monaco. 17 nations (Etats-Unis, Italie, France, Royaume-Uni, Monaco…) seront représentées par 72 régatiers âgés de moins de 14 ans.

Organisées en match race, les rencontres se dérouleront sous la forme de duels par équipe de quatre. Au total, 153 manches sont programmées sur le plan d’eau monégasque.

16e Symposium Economique (8 février)

La 16e édition de ce rendez-vous annuel de l’industrie abordera le véritable poids économique de la Côte d’Azur dans l’industrie du Yachting.

Organisé sous la forme d’un dîner-débat, ce symposium de La Belle Classe Superyachts, qui réunit sur invitation armateurs et professionnels, a pour objectif d’analyser le secteur du yachting, d’explorer ses évolutions et de mieux appréhender ses enjeux et problématiques.

Primo Cup-Trophée UBS (7-10 mars)

Les meilleurs équipages internationaux de J/70 se retrouveront pour la suite des Monaco Sportsboat Winter Series, à l’occasion du 3e acte (8-11 février). Cette série de régates mensuelles est devenue depuis onze ans un rendez-vous incontournable du calendrier hivernal.

Actuellement menée par l’équipage monégasque de G-Spot de Giangiacomo Serena di Lapigio, la série s’annonce disputée. Pour clôturer la saison hivernale, les J/70 se retrouveront une dernière fois lors du 4e acte (7-10 mars).

39e Primo Cup – Trophée Credit Suisse : Ludovico Fassitelli remporte les MSWS

Ce week-end coïncidera avec la 40e Primo Cup-Trophée UBS, qui rassemblera les Smeralda 888, les Longtze Premier aux côtés des RS 21, des Cape 31 et sans oublier les Surprise.

Le mois de mars se conclura par une note tout aussi sportive avec le deuxième Women Leading and Sailing Trophy (15-17 mars), une épreuve intégralement féminine de J/70 organisée en collaboration avec les Fédérations Monégasque et Française de Voile.

Monaco Ocean Week (18-22 mars)

Durant la Monaco Ocean Week, organisée par la Fondation Prince Albert II aux côtés de l’Institut océanographique de Monaco et du Centre Scientifique de Monaco, le Y.C.M. se voit confier le volet yachting de cette semaine dédiée à la protection des océans.

Trois évènements vont ainsi se succéder le jeudi 21 mars, au sein du Y.C.M., en commençant par le 13e Symposium Environnemental. Dans le sillage du Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous, organisé en septembre par M3 (Monaco Marina Management), le Y.C.M. accueillera le 2e Monaco Smart Yacht Rendezvous, les 21 et 22 mars.

Monaco Ocean Week : quel avenir pour les océans ?

Cet événement de networking aspire à rendre l’écosystème plus vertueux en favorisant les échanges et en introduisant des innovations pour une filière plus durable. Le rendez-vous se conclura par la remise des Smart Innovative Yacht Awards.

Le jeudi 21 mars se conclura par la remise des 4e YCM Explorer Awards by La Belle Classe Superyachts. Organisée sous la présidence de S.A.S. le Prince Albert II, cette cérémonie récompense depuis 2018 des armateurs qui se sont distingués par leur engagement en faveur de la préservation de l’Environnement Marin, tant dans la conception de leur Yacht que lors de leur navigation.

Superyacht Chef Competition (4 avril)

Depuis cinq ans maintenant, les Chefs de super-yachts se retrouvent au Y.C.M. pour se confronter à l’occasion du Superyacht Chef Competition, un concours gastronomique inédit organisé par le Club en collaboration avec Bluewater.

Le principe est simple : réunir 9 chefs qui exercent en mer et les voir évoluer sur des postes de travail qui s’inspirent des espaces réduits des cuisines de certains yachts. « S’inscrivant dans le cadre de La Belle Classe Academy, le centre de formation du Y.C.M., ce rendez-vous attire professionnels et grand public, offrant une perspective unique sur les métiers du yachting » confie Bernard d’Alessandri, secrétaire général du Y.C.M.

Monaco Energy Boat Challenge (1-6 juillet)

Le Monaco Energy Boat Challenge, rendez-vous des nouvelles technologies et des énergies alternatives, réunit depuis plus de 10 ans des jeunes ingénieurs provenant d’écoles et d’universités du monde entier en les mettant en relation avec les acteurs de l’industrie du Yachting.

En 2023, 46 équipes représentant 31 universités et 25 nations ont démontré l’efficacité de leurs solutions partagées en open source. Cette année, et pour sa 5e participation consécutive, SBM Offshore, également partenaire de l’évènement, installera un ponton flottant produisant de l’hydrogène vert dès janvier pour alimenter les équipes participantes en amont du rendez-vous.