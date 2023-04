Les plus belles images de la Superyacht Chef Competition 2023

Le Souverain et de grands noms de la gastronomie étaient présents pour cette compétition culinaire exceptionnelle.

Neuf chefs, trois rounds, un vainqueur. Le 30 mars dernier, le Yacht Club de Monaco accueillait la Superyacht Chef Competition. Un concours culinaire unique en son genre, où des chefs de super-yachts de plus de 40 mètres s’affrontent devant un jury de prestige. Le Prince Albert II était également présent pour l’occasion.

Présidé par le chef trois étoiles Yannick Alleno, le jury était composé cette année de Nicolas Petit (vainqueur de l’édition 2022), ainsi que des chefs Susana Perdiguero de Segovia, Duncan Biggs, Cristina Bowerman et Benoît Nicolas.

Objectif pour les candidats : élaborer la meilleure assiette possible pour mettre à l’honneur la gastronomie en mer, grâce à un panier mystère. Les chefs doivent ainsi faire preuve de créativité, tout en respectant les contraintes de temps (45 minutes par round) et en limitant au maximum le gaspillage. Tous pouvaient compter sur le soutien du chef Joël Garault, Président de Goûts et Saveurs.

Les candidats ont 45 minutes pour transformer un panier mystère en création culinaire – © Yacht Club de Monaco

De grands noms de la gastronomie étaient présents pour cette compétition exceptionnelle, tels que les Chefs Marcel Ravin, Mauro Colagreco ou encore Christian Garcia.

De grands chefs étaient présents pour la compétition – © Yacht Club de Monaco

L’édition 2023 a été remportée par Marco Tognon (M/Y Planet Nine – 73m), qui a surpris le jury avec son ceviche de homard bleu de Bretagne, caviar et mousse d’avocat au parmesan, accompagné d’une chantilly à la vodka et gousse de vanille.