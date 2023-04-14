Самые яркие работы конкурса шеф-поваров суперъяхт 2023 года

На этом необычном кулинарном состязании присутствовали Суверенный князь и известные представители гастрономического небосклона.

Девять шеф-поваров, три раунда, один победитель. 30 марта в Яхт-клубе Монако прошел конкурс шеф-поваров суперъяхт Superyacht Chef Competition. Уникальное кулинарное соревнование, в котором шеф-повара судов длиной более 40 метров соревнуются перед престижным жюри. В этот раз мероприятие почтил своим присутствием Князь Альбер II.

В жюри под председательством именитого шеф-повара и обладателя трёх звёзд «Мишлен» Янника Аллено (Yannick Alleno) вошли победитель конкурса 2022 года Николя Пети (Nicolas Petit), а также Сюзана Пердигеро де Сеговия (Susana Perdiguero de Segovia), Дункан Биггс (Duncan Biggs), Кристина Бауэрман (Cristina Bowerman) и Бенуа Николя (Benoît Nicolas).

Перед кандидатами стояла цель создать лучшее блюдо, воплощающее морские кулинарные традиции из ингредиентов, которые стали известны лишь за минуту до старта. Повара должны были в полной мере проявить свои творческие способности, уложившись в определённые временные рамки (45 минут на раунд) и максимально ограничив количество отходов. Все участники могли рассчитывать на поддержку звёздного шеф-повара и председателя ассоциации Goûts et Saveurs Жоэля Гаро (Joël Garault).

У кандидатов было 45 минут, чтобы превратить набор продуктов в произведение кулинарного искусства — © Яхт-клуб Монако

На этом необычном конкурсе присутствовали такие известные представители мира высокой кухни, как Марсель Равен (Marcel Ravin), Мауро Колагреко (Mauro Colagreco) и Кристиан Гарсия (Christian Garcia).

На конкурсе присутствовали знаменитые шеф-повара — © Яхт-клуб Монако

Победителем конкурса 2023 года стал Марко Тоньон (Marco Tognon) (M/Y Planet Nine — 73 м), который удивил жюри своим севиче из голубого бретонского омара с икрой и муссом из авокадо с пармезаном, поданным со взбитыми сливками, настоянными на водке со стручками ванили.