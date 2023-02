Mauro Colagreco reçoit la légion d’honneur

Une belle distinction pour le chef triplement étoilé de Menton.

Il était déjà élu meilleur chef du monde en 2019. Il est aujourd’hui Chevalier de la Légion d’honneur. Nommé lors de la promotion du 1er janvier 2022, le chef cuisinier du Mirazur, Mauro Colagreco, a reçu les prestigieuses insignes des mains d’Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco, et de l’ancien Président de la République française, François Hollande.

Etaient présents pour l’occasion l’épouse du chef, Julia Colagreco, ainsi que François Jacquot, commandeur de l’ordre National du Mérite, l’ancien homme d’affaires Michael Likierman et Yves Juhel, maire de Menton et Président de la Riviera française.

La cérémonie a eu lieu à Paris, au siège de l’Unesco : Mauro Colagreco est en effet ambassadeur de bonne volonté en faveur de la biodiversité.

« Qui aurait pu croire, 20 ans après avoir débarqué en France pour un apprentissage culinaire de 2/3 ans, que je me retrouve ici, à l’Unesco, cette organisation fondée sur une des notions la plus précieuse de l’humanité : le partage, pour recevoir cette décoration, peut-on lire sur ses réseaux sociaux. J’ai une gratitude infinie envers ma famille, Julia , mes petits anges Lucca et Valentin qui m’ont poussé, soutenu dans ces choix de vie, envers mes équipes qui, au quotidien font vivre et rayonner cette philosophie, ces engagements qui m’animent. Je ne remercierai jamais assez ces personnes qui m’ont tendu la main, qui ont cru en moi, et qui m’ont permis de m’épanouir tant professionnellement que personnellement. Une pensée toute particulière pour la Ville de Menton : cette terre d’accueil, où j’ai posé mes valises, et celles du Restaurant Mirazur en 2006 pour ne plus jamais repartir. En tant que « citoyen du monde », ma cuisine est sans frontière et sans limite ; mes pieds, mon cœur sont eux en France ; ce pays de toutes les opportunités aux valeurs humaines si fortes. »