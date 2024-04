Épidémie de rougeole à la hausse : êtes-vous à jour de vos vaccins ?

Du 22 au 28 avril 2024 a lieu la Semaine européenne de la vaccination qui permet de rappeler à la population l’importance de se vacciner.

Aujourd’hui, il est plus que jamais important de faire attention à sa santé. Après de longues années d’épidémie de Covid-19, d’autres virus et maladies font leur apparition. Récemment, nous avons constatés une augmentation des cas de rougeole en France et en Suisse. Une menace à prendre sérieusement en compte car Monaco accueille de nombreux habitants de ces pays.

Le docteur Hervé Hass, chef de service Pédiatrie Néonatalogie du Centre Hospitalier Princesse Grace, explique l’importance de cette semaine pour lutter contre l’épidémie de rougeole au micro de Monaco Info : « Il y a un risque très clair d’importer la rougeole dans la Principauté ce qui justifie pleinement de rappeler qu’il y a un vaccin très efficace et pour rappeler à chacun de regarder son carnet de vaccination s’il est à jour. La rougeole est extrêmement contagieuse et gravissime chez les adolescents et chez les adultes. »

En effet, une personne atteinte d’une rougeole peut infecter jusqu’à 20 personnes autour d’elle. En plus de sa grande contagiosité, elle peut évoluer vers des formes graves, entraînant l’hospitalisation d’une personne sur cinq en cas d’infection.

Le vaccin contre la rougeole offre une double protection : il prévient non seulement les formes graves de la maladie, mais il empêche également la transmission du virus dans plus de 97% des cas. D’autant plus que ce vaccin vous est bénéfique à vie.

Bien que la vaccination contre la rougeole ne soit pas obligatoire à Monaco, il vous est fortement recommandé de vous faire vacciner ainsi que vos proches. Pour les enfants de moins de 17 ans, ce vaccin est pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie sur ordonnance du médecin traitant.

Le papillomavirus humain lui aussi au cœur de cette sensibilisation

Cette maladie touchant majoritairement les jeunes filles et les jeunes garçons est asymptomatique la plupart du temps mais il serait à l’origine de nombreux cancers. De ce fait, le papillomavirus humain est la principale cause de cancer du col de l’utérus chez les femmes et de cancer de la gorge chez les hommes devançant l’alcool et le tabac.

Étant invisible, ce virus est donc dangereux chez l’enfant et il est crucial de se faire vacciner pour prévenir le développement de ces cancers. En injectant deux doses de ce vaccin, vous prévenez votre enfant de ces dangers mortels.

La vaccination est exclusivement réalisée par votre médecin traitant mais si vous souhaitez d’amples renseignements sur les vaccinations, regardez le calendrier vaccinal pour vos enfants et adolescents.

Le Gouvernement Princier encourage à la vaccination contre le papillomavirus