Lutte contre le blanchiment, relation avec le Gouvernement, IVG… Thomas Brezzo se confie sur Radio Monaco

Le nouveau Président du Conseil National était l’invité du Club Radio Monaco.

Nathalie Michet a reçu Thomas Brezzo, Ă©lu PrĂ©sident du Conseil National de Monaco le 3 avril dernier Ă l’âge de 44 ans. Pour donner « un nouveau souffle » au mandat en cours, le successeur de Brigitte Boccone-Pagès entend, avant tout, impulser des mĂ©thodes et des relations de travail plus fluides et efficaces au sein de l’institution.

Après avoir chapeauté pendant plus d’un an le vote des lois destinées à renforcer l’arsenal juridique de Monaco contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, il a épinglé des retards sur la mise en œuvre du dispositif et se montre sceptique sur l’issue de l’évaluation du Gafi.

Il promet Ă©galement de maintenir les prioritĂ©s fixĂ©es par l’Union nationale lors des Ă©lections de 2023, en particulier sur les finances publiques. Selon lui: « il faut faire rentrer des recettes supplĂ©mentaires et rĂ©duire les dĂ©penses ».