Thomas Brezzo élu président du Conseil National

Le conseiller national a été plébiscité par 22 des 23 élus présents.

C’était annoncé depuis plusieurs jours, Brigitte Boccone-Pagès se retire de la présidence et Thomas Brezzo récupère le flambeau avec simplicité ce mercredi. Seul candidat possible, il a été élu avec aisance comme le nouveau Président du Conseil national de Monaco lors de l’élection annuel du Bureau.

Avocat et héritier du mouvement politique Primo !, Thomas Brezzo a promis lors de son élection d’être « le Président de tous les élus de l’Assemblée ».

« Je veux encore le dire aux Monégasques et aux Résidents, si mes collègues m’ont demandé de donner un nouveau souffle au Conseil National, c’est parce que nous devions assumer ensemble nos responsabilités, et instaurer une nouvelle dynamique justement, avec un mode de fonctionnement plus ouvert, plus fluide et plus transparent » a-t-il ajouté.

À la suite de sa destitution, Brigitte Boccone-Pagès accuse le coup à travers une lettre ouverte adressé au nouveau Président : « Vous êtes un phare éteint dans la nuit. Nuit que vous avez si justement appelé avec des effets de manches, les mains jointes, comme en parle si bien Rimbaud avec son « Châtiment de Tartufe ». »

Quant à la Vice-Présidence de Thomas Brezzo, c’est Jean-Louis Grinda qui est reconduit au poste.