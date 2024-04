Peace and Sport s’exporte au Togo en tant qu’Éducateur de Paix par le sport

C’est la mission que s’est donné l’ambassade de France du Togo : sensibiliser la jeune population togolaise à la paix grâce aux valeurs du sport.

Peace and Sport est associé depuis 2009 avec Benjamin Boukpeti, ancien champion olympique togolais de kayak. La semaine dernière, Benjamin Boukpeti était chargé d’enseigner les valeurs de l’association à des éducateurs togolais grâce à son aura de champion.

En effet, Peace and Sport a souhaité faire découvrir une nouvelle vision du sport pour les jeunes Togolais. Le but principal étant d’effacer la notion de performance pour mettre en avant les valeurs du sport afin d’apporter une ambiance plus saine.

Au micro de Monaco Info, l’ancien champion explique les fondements de cette sensibilisation : « On va déjà travailler sur les valeurs de paix pour bien comprendre vers où nous voulons en venir. Après, on va préparer la séance avec eux pour qu’ils sachent ce qu’ils doivent faire. Quand ils sont sur le terrain, on est là pour du feed-back, pour les aider, on est là pour les accompagner. »

Autre développement en corrélation avec cette évènement, c’est le projet « Fonds Equipe France à destination des organisations de la société civile togolaise (FEF-OSC, ancien PISCCA) ». En cette année olympique, le gouvernement français a lancé ce nouveau projet. Ce programme propulsé avec l’aide de Peace and Sport vise à former 13 Organisations Non Gouvernementale (ONG) à la méthodologie de la paix par le sport.

Cette sensibilisation a été une grande réussite car un suivi des associations sera mis en place tout au long de l’année par le coordinateur local des associations sportives, Jean Simedo. Il reste à voir si ce développement aura des résultats à long terme sur le sport togolais.