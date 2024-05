Comment expliquer la résurgence des maladies anciennes ?

Une partie de la réponse se trouve dans la vaccination.

La peste, la rougeole, la coqueluche, on pensait ces maladies disparues de notre quotidien, vaincues par les vaccins et l’hygiène de nos vies actuelles. Pourtant, depuis quelques années, on assiste au retour de ces maladies dans des pays développés et notamment en Europe.

Dans un nouveau podcast, Radio Monaco s’est intéressé à cette étrange résurgence grâce au docteur Hervé Haas, chef de service de pédiatrie-néonatalogie du Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco (CHPG).

Le docteur y explique les méthodes de prévention indispensables pour éviter toutes formes graves de maladies, notamment la rougeole qui a vu son nombre de malades augmenter de 79% en l’espace d’un an.

