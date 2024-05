Fermeture exceptionnelle des bureaux de Poste de la Principauté

Les bureaux de Poste seront fermés les 8 et 9 mai à Monaco © Gouvernement Princier

À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945 ainsi que de l’Ascension qui s’en suit, les bureaux de Poste de la Principauté seront fermés les 8 et 9 mai.

Dans un communiqué, la Poste de Monaco indique que « tous les bureaux de Poste de la Principauté seront fermés le mercredi 8 mai 2024, date anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale (1939 – 1945) et jour férié en France. Par conséquent, la distribution du courrier et le relevage des boîtes aux lettres situées sur la voie publique ne seront pas assurés ce jour-là ». La Poste sera également fermée le jeudi 9 mai, jour de l’Ascension.

Dès le vendredi 10 mai, les six bureaux de Poste de Monaco Ville, Condamine, Herculis, Place des Moulins, Palais de la Scala et Fontvieille ouvriront aux horaires habituels. La distribution du courrier et des colis reprendra son cours habituel.

À noter que le bureau de Poste du Grimaldi Forum restera fermé le 10 mai et rouvrira aux horaires habituels le lundi 13 mai seulement.

