Les salariés italiens bientôt autorisés à télétravailler depuis l’Italie

Monaco et la France disposaient déjà d’un accord concernant le télétravail, a contrario, les salariés italiens résidant sur la péninsule n’avaient pas les mêmes droits. Cette situation est sur le point de changer.

A partir du 1er juin 2024, les salariés résidant en Italie pourront télétravailler pour des entreprises monégasques, grâce à un l’Avenant n°1 à la Convention générale de Sécurité sociale signé entre Monaco et l’Italie. La signature remonte au 10 mai 2021 entre le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, et le Ministre italien du travail et des politiques sociales, Andrea Orlando.

Cette mesure vise à définir le télétravail, à accroître la flexibilité du travail et à répondre aux besoins des entreprises en matière de recrutement. Elle profitera également aux salariés italiens, en leur offrant de nouvelles opportunités d’emploi.

Concrètement, les télétravailleurs italiens seront assujettis à la législation sociale monégasque, ce qui signifie qu’ils bénéficieront des mêmes avantages sociaux que leurs collègues résidant à Monaco.

Un contrat de travail ou un avenant devra formaliser l’accord entre l’employeur et le salarié, avec l’obligation pour ce dernier d’être présent physiquement dans l’entreprise « au moins un tiers de son temps de travail dans l’entreprise pour maintenir le lien nécessaire avec les équipes. »