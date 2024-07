Beaulieu-la-Nuit, le nouveau festival de musique de la Côte d’Azur 

Des artistes nationaux et internationaux sont attendus au festival Beaulieu-la-Nuit.

Les 2, 3 et 4 août 2024, le festival Beaulieu-la-Nuit, anciennement Nuits Guitares, promet trois jours de musique live à quelques pas seulement de la mer dans le jardin de l’Olivaie. Du jazz, au rock en passant par l’électro, il y en aura pour tous les goûts !

En tête d’affiche ? Les Néo-Zélandais Fat Freddy’s Drop qui clôtureront le festival le dimanche 4 août avec un concert aux sonorités roots, dub, reggae, jazz et soul. Des artistes français confirmés font également partie de la programmation, à l’instar de Kid Francescoli qui interprétera ses plus grands succès (Nopalitos, Blow Up, Moon, et Sunset Blue). Il faudra également compter sur la présence de Poupie, Jacques présente Vidéochose, Voyou, Yoa, Antonin, Camel Power Club, Elissa Lauper ou encore le duo Papooz.

Les concerts ne sont pas les seules choses qu’offre Beaulieu-la-Nuit. En effet, des pétanques électroniques figurent également sur le programme des trois jours, dès 18h. Mais les participants pourront aussi faire des siestes musicales afin de s’octroyer un moment de calme avant de retourner faire la fête. Et parce qu’il n’y a jamais assez de musique, la soirée continuera avec des after show plus intimistes dans la salle Belle Époque du casino de Beaulieu-sur-Mer… Rien de tel pour profiter pleinement de son été !

Infos pratiques

Quand : 2, 3 et 4 août 2024

: 2, 3 et 4 août 2024 Où : 1-3 rue Jean Bracco à Beaulieu-sur-Mer

: 1-3 rue Jean Bracco à Beaulieu-sur-Mer Combien : 30 à 45 euros / Pass 3 jours à 86 euros

: 30 à 45 euros / Pass 3 jours à 86 euros Réservations sur beaulieulanuit.com

