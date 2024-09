La Princesse Caroline inaugure l’exposition photographique « Des ateliers aux ateliers »

Cette exposition est visible jusqu’au 24 novembre 2024.

C’est en présence de la Princesse Caroline qu’a eu lieu le vernissage de l’exposition « Des ateliers aux ateliers », photographies de Michel Sima, présentée par la Direction des Affaires Culturelles Monaco.

Publicité

L’occasion d’admirer le travail photographique de Michel Sima qui a commencé à faire des portraits d’artistes au milieu des années 1940. Une multitude de clichés rend ainsi hommage à des grands noms de l’art comme Pablo Picasso, Marc Chagall, Joan Miró ou encore Henri Matisse.

Conçue par Donatien Grau, Conseiller de la Présidence du Musée du Louvre pour les programmes contemporains, cette exposition établit un véritable lien entre l’art moderne et les œuvres contemporaines.

Photos © Direction de la Communication / Stéphane Danna / Manuel Vitali

La nouvelle saison 2024/2025 des Ballets de Monte-Carlo s’annonce explosive

« Des ateliers aux ateliers » est à découvrir dans la Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er, située non loin des « Ateliers du Quai », une résidence internationale d’artistes gérée par la Direction des Affaires Culturelles. Elle s’accompagne d’un programme d’ateliers pour les plus jeunes, avec des stages pendant les vacances scolaires au sein desquels l’accent est mis sur le dessin et les arts plastiques.