Monaco célèbre un siècle de coopération intellectuelle internationale au siège de l’UNESCO

L’évènement s’est tenu au siège de l’organisation à Paris.

Le 13 septembre 2024, l’heure était aux célébrations pour l’UNESCO qui a fêté le centenaire de la création de l’Institut international de coopération intellectuelle (IICI). À cette occasion, Monaco était représenté par Anne-Marie Boisbouvier, Ambassadeur, Délégué permanent de la Principauté auprès de l’organisation.

Cette commémoration, intitulée « Célébrer un siècle de coopération intellectuelle internationale : de l’héritage à l’action future », a permis de valoriser les collections exceptionnelles (photographies et vidéos) conservées à l’UNESCO et d’encourager la réflexion sur la coopération intellectuelle et le travail de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture lors de tables rondes où scientifiques et historiens étaient invités à s’exprimer.

Plusieurs points, comme la construction de la paix et la compréhension mutuelle, la promotion de l’égalité des genres, le développement technologique au service du bien commun et la réduction de la fracture numérique ont été abordés.

Autre point soulevé : la sensibilisation ainsi que la préservation de la richesse des archives documentaires et audiovisuelles de l’UNESCO, en particulier celles de l’IICI. À ce sujet, Anne-Marie Boisbouvier a exprimé la fierté de Monaco de s’associer à un tel événement, avant de souligner la contribution financière du pays à la sauvegarde de ce patrimoine commun, invitant d’autres pays à faire de même.