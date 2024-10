Bengal, maine coon, persan… Plus de 150 chats de race attendus à l’exposition féline internationale de Monaco 

Qui sera le plus beau chat de Monaco ?

La 7e édition de l’exposition féline internationale de Monaco se tiendra ce week-end à l’Espace Léo Ferré. Au total, pas moins de 152 chats de 26 races différentes (turc de van, maine coon, persan, exotic shorthair, abyssin, somali, pixie bob, scottish fold et straight, oriental shorthair, singapura, ragdoll, sibérien, devon rex, sacré de Birmanie, angora turc, bengal, burmese, chartreux, mau égyptien, selkirh, siamois, etc.) ainsi que 80 éleveurs venus de partout sont attendus sur ce salon qui se déroule sur deux jours.

Le but ? Élire le plus beau chat de Monaco. « C’est un concours de beauté, donc les chats sont jugés sur leur physique et leur caractère. Ceux qui se rapprochent le plus du standard seront primés » détaille Sophie Harel, présidente de l’association monégasque De Gati De Mùnegu au micro de Monaco Info. Ils seront évalués par six juges européens en fonction de « la forme des yeux, la forme des oreilles, la longueur de la queue, la rondeur ou la non rondeur » selon les différentes races.

Des stands sur l’univers du chat, la création de bijoux, la décoration, le matériel ou encore un photographe animalier auront également une place au sein de l’exposition.

Le prix de l’entrée est fixé à 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants à partir de 5 ans.