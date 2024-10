Chypre, Sri Lanka, Cambodge, Éthiopie… Voici les quatre nouveaux ambassadeurs à Monaco

De gauche à droite : Manisha Gunasekera, Mahlet Hailu Guadey, Pavlos Kombos et David Buy © Stéphane Danna – Direction de la Communication

Ils ont présenté leurs Lettres de créance au Prince Albert II.

Mme Marie-Catherine CARUSO-RAVERA, Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires, représentant le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération a reçu quatre nouveaux ambassadeurs ce jeudi 17 octobre. Ces diplomates représentent le Sri Lanka, le Cambodge, l’Éthiopie et Chypre.

Pavlos Kombos, le nouvel ambassadeur de Chypre, apporte à son rôle des années d’expérience diplomatiques au sein de l’Union Européenne. Récemment, il a été nommé représentant permanent adjoint de Chypre auprès de l’UE. En plus d’être accrédité en France, il est également Ambassadeur Délégué Permanent auprès de l’UNESCO et Ambassadeur auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Rejoignant le service des affaires étrangères du Sri Lanka en 1996, Manisha Gunasekera possède 28 ans d’expérience en diplomatie. Elle est l’Ambassadrice du Sri Lanka en France et la Déléguée permanente du Sri Lanka auprès de l’UNESCO, avec une accréditation simultanée auprès de l’Espagne, du Portugal et d’Andorre.

Le nouvel ambassadeur du Cambodge à Monaco, David Buy, a occupé plusieurs postes de haut niveau au sein de son pays, comme Directeur du Département de la Francophonie, Chef de Cabinet du ministre des Affaires étrangères ou encore Secrétaire d’État en charge de la Coopération Internationale auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Désormais, il est Ambassadeur du Royaume du Cambodge en France, accrédité également en Italie, en Espagne, au Portugal, à Malte et en Andorre.

Mahlet Hailu Guadey, représentant l’Ethiopie, a également un bagage diplomatique bien solide grâce à son expérience à la Direction Afrique puis à la Direction Générale africaine, auprès des Consulat à Los Angeles comme vice-consul et l’ambassade à Paris en tant que chargée d’affaires. Elle assume aujourd’hui le rôle d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale Démocratique d’Ethiopie auprès de la France, accréditée également auprès du Portugal, de l’Espagne et du Saint-Siège ainsi que Déléguée Permanent de l’Éthiopie auprès de l’UNESCO.