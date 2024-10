Prettylonghair, le meilleur salon pour les extensions de cheveux à Monaco et sur la Côte d’Azur

Qui est à la tête de Prettylonghair, le meilleur salon d’extensions capillaires à Monaco et sur la Côte d’Azur ?

À seulement 30 ans, Enen Zorgati, passionnée de coiffure et de relooking capillaire, dirige avec brio Prettylonghair, le salon de référence pour les extensions de cheveux. Grâce à son expertise, ses techniques d’extensions connaissent un succès fulgurant, attirant une clientèle non seulement de toute la France, mais aussi de l’étranger.

Une qualité de cheveux incroyable

Pourquoi un tel succès ?

Contrairement aux idées reçues, certaines méthodes de pose d’extensions n’abîment en rien la chevelure naturelle. Chez Prettylonghair, Enen privilégie les extensions à froid, une technique sans utilisation de chaleur qui respecte totalement la santé du cheveu. Résultat : les cheveux naturels continuent de respirer et de pousser harmonieusement avec les extensions. Le succès d’Enen repose également sur son sens aiguisé du détail. Perfectionniste dans l’âme, elle a développé une capacité unique à sélectionner des cheveux d’une qualité exceptionnelle, avec des teintes parfaitement adaptées à la couleur naturelle de ses clientes. Cela permet d’obtenir un résultat à la fois naturel et totalement indétectable.

Des extensions d’une qualité incomparable

La qualité est au cœur de la philosophie de Prettylonghair. Enen travaille exclusivement avec des cheveux naturels fraîchement coupés et n’ayant subi aucun traitement chimique. Pour garantir cette excellence, elle a parcouru plusieurs pays de l’Est à la recherche des cheveux les plus épais, doux et brillants. Ces extensions haut de gamme peuvent être réutilisées plusieurs fois, et certaines clientes les ont conservées jusqu’à un an et demi.

Un service sur mesure, de Monaco à Cannes

Prettylonghair propose ses services aussi bien en salon qu’à domicile, à Monaco et Cannes. Grâce à son approche personnalisée, Enen a su fidéliser une clientèle exigeante qui fait confiance à son savoir-faire pour transformer et sublimer leurs chevelures.

Pour découvrir l’ensemble des prestations ou prendre rendez-vous, vous pouvez visiter son compte Instagram ou la plateforme Planity.