La Princesse Caroline célèbre 50 ans de solidarité envers les seniors avec l’Œuvre de Sœur Marie

L’association tient à offrir un mieux vivre aux personnes âgées à travers différents dispositifs et lutte contre l’isolement.

L’Œuvre de Sœur Marie, créée en 1974 pour poursuivre la mission de soutien aux personnes âgées initiée par Sœur Marie dès 1920, vient de célébrer un demi-siècle d’action solidaire. Pour l’occasion, la Princesse Caroline, présidente d’honneur de l’association, a participé à cet anniversaire le 16 octobre dernier.

À travers ses actions, l’Œuvre de Sœur Marie œuvre à offrir un « mieux vivre » aux personnes âgées les plus fragiles de Monaco, des communes limitrophes, et depuis peu, de Menton. Sa mission inclut des aides au maintien à domicile, telles que le paiement des loyers, des aides ponctuelles et la distribution de colis alimentaires deux fois par an, touchant une centaine de bénéficiaires.

Outre l’aide matérielle, l’Œuvre s’engage également dans la lutte contre l’isolement des seniors. Elle organise des goûters, des déjeuners et diverses animations pour créer des moments de partage et de convivialité. Chaque été, une quinzaine de personnes démunies bénéficient aussi d’un séjour à la montagne, une parenthèse bienvenue pour rompre avec le quotidien.

Lors de cet anniversaire, la présidente Béatrice Fresko Rolfo a tenu à exprimer sa gratitude envers les bénévoles, les bienfaiteurs et la Famille Princière, saluant le soutien indéfectible de la Princesse Caroline et les félicitations adressées par le Prince Albert II.