Le Prince Albert II reçoit les lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs 

Ils ont présenté leurs lettres de créance dans la matinée du 25 octobre 2024.

Vendredi 25 octobre, Isabelle Berro-Amadei, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu trois nouveaux ambassadeurs pour un déjeuner à l’Hôtel Hermitage. En font partie Ana Hrustanovic, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Serbie, Sudhir Bhattarai, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Népal et Isaïe Kubwayo, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Burundi.

Publicité

Ana Hrustanovic a été nommée Ambassadeur de Serbie en France, en 2024, après une carrière dans le secteur privé en tant que journaliste notamment mais aussi un poste comme coordinateur des relations publiques au Cabinet du Ministre et celui d’Ambassadeur de Serbie auprès de l’Union européenne à Bruxelles.

Diplomate de carrière, Sudhir Bhattarai a rejoint le service des Affaires étrangères en 1995. Parmi les différentes divisions du Ministère où il a exercé, il y a la Mission permanente du Népal auprès des Nations Unies à New York, l’ambassade du Népal, en Arabie saoudite de 2012 à 2014 et l’ambassade du Népal en Belgique et la Mission auprès de l’Union européenne de 2017 à 2021. Aujourd’hui, il est Ambassadeur du Népal en France et en Andorre et Délégué permanent du Népal auprès de l’UNESCO.

C’est en tant qu’enseignant qu’Isaïe Kubwayo a commencé sa carrière avant d’être nommé Chef de cabinet du Vice-recteur de l’Université du Burundi. Ensuite, il a occupé les postes de consultant à l’Union Interparlementaire à Genève, Premier Conseiller d’Ambassade du Burundi à Paris, Assistant du ministre des Relations extérieures et de la Coopération internationale et Ambassadeur du Burundi au Maroc avant d’être Ambassadeur du Burundi en France, au Portugal et en Espagne aujourd’hui.