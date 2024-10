Monaco célèbre la Journée Internationale de la Fille avec une exposition éphémère 

Les membres du Conseil Communal et représentants des Institutions et Associations Monégasques pour la Journée Internationale de la Fille © Mairie de Monaco

Les tableaux en question seront exposés pour une durée très limitée.

C’est à l’occasion de la Journée Internationale de la Fille, célébrée le vendredi 11 octobre, que le Maire Georges Marsan, son Adjointe Chloé Boscagli Leclercq, en charge de la Jeunesse et de la Parité Femmes-Hommes, et des membres du Conseil Communal ont accueilli des représentants des Institutions et Associations Monégasques pour présenter une exposition éphémère consacrée à la parole des enfants.

Dans son discours d’accueil, Georges Marsan a pris soin de rappeler la détermination de l’Institution Communale dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes et la promotion de la parité, avant de prononcer la phrase : « dans notre société, nous devons rester toutes et tous attentifs et vigilants pour que chaque petite fille puisse avoir la chance d’espérer accomplir pleinement ses rêves et ses ambitions ».

Prendre en compte la parole des enfants

À l’origine de ce projet ? Chloé Boscagli Leclercq et Céline Cottalorda, Déléguée Interministérielle pour les Droits des Femmes. « Comme l’an dernier, nous sommes allées au Mini-Club à la rencontre d’enfants âgés de 6 à 12 ans. À partir de quelques questions que nous avons posé en lien avec l’égalité fille-garçon, ces enfants volontaires ont pu échanger entre eux et nous ont livré leurs mots poétiques, charmants, honnêtes sur ce sujet. Le fait de questionner les enfants du même âge d’année en année est très instructif pour les adultes que nous sommes. La parole des enfants est importante et mérite d’être relayée » explique l’adjointe au maire.

De cette discussion, en résulte des tableaux affichés dans le Hall de la Mairie et visibles par tous jusqu’au 11 octobre 2024. Une manière pour l’Institution Communale de poursuivre son engagement pour les Droits des Femmes auprès des entités monégasques, qui font de ce sujet une réelle priorité.