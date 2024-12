Marie-Claude Beaud, une grande dame de l’art, est décédée

Elle était directrice du Nouveau Musée National de Monaco entre 2009 et 2021.

À l’âge de 78 ans, ce dimanche 29 décembre, Marie-Claude Beaud est décédée. Surnommée la « Grande dame des musées », elle a marqué le monde de l’art en France, au Luxembourg et à Monaco.

À son arrivée à Monaco, sa première mission a été d’ouvrir la Villa Paloma, un bâtiment datant du début du XXème siècle repensé par l’architecte Alexis Blanchi et le muséographe Renaud Pierrard. La Villa a ouvert ses portes en 2010 et continue d’accueillir des expositions inédites.

Dans un communiqué, le Nouveau Musée National de Monaco a exprimé sa tristesse : « Marie-Claude Beaud avait très tôt bousculé les règles en convoquant toutes les disciplines artistiques au cœur du musée, et en provoquant des dialogues et des rencontres inédites. Elle a toujours eu à cœur aussi d’élargir et de diversifier les types de publics. »

Un parcours impressionnant jusqu’à Monaco

« Elle a marqué durablement les lieux d’art qu’elle a traversés ou créés tout au long de son incroyable parcours : d’abord les musées de Grenoble et de Toulon, la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain à Jouy-en-Josas puis à Paris, l’American Center (Paris), le musée des Arts décoratifs (Paris), le Mudam au Luxembourg et enfin le Nouveau Musée National de Monaco », souligne le Nouveau Musée National de Monaco.

La Fondation Prince Pierre de Monaco a également adressé ses condoléances dans un communiqué : « Dans ses différentes fonctions, comme tout au long de sa très longue et riche carrière, celle qui se définissait comme un « passeur » au service de l’Art à travers les artistes et le public, Marie-Claude Beaud aura continument fait bénéficier la Fondation de sa grande expérience, son immense savoir-faire, son dynamisme sans faille, ses nombreux contacts, et cela jusqu’à ses derniers jours… Marie-Claude Beaud nous laissera une image de femme forte, déterminée dans sa mission, généreuse par ses actes, loyale et fidèle à elle-même, avant tout. Son ouvrage a été bel et bien accompli. »

De nombreuses distinctions honorifiques

Marie-Claude Beaud a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière. Elle a été Chevalière de l’ordre des Arts et des Lettres en 1986 (décerné par le Ministère de la Culture en France), ainsi que Chevalière de la Légion d’Honneur en 2015 (remise par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la Communication en France). Elle a également été honorée à Monaco en devenant Commandeur de l’ordre du Mérite Culturel en 2021, une distinction chère à la Principauté décernée par le Prince Albert II et remise par la Princesse Caroline.

