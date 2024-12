Trois éminentes femmes de la Principauté décorées par l’Ordre de Malte

Isabelle Berro-Amadeï, Isabelle Rosabrunetto et Marie-Catherine Caruso-Ravera sont les heureuses récipendiaires des Croix Pro Merito Melitensi.

Le 2 décembre 2024, à l’Hôtel Hermitage, l’Ordre Souverain Militaire de Malte a remis des distinctions à trois figures de la Principauté de Monaco lors d’une cérémonie officielle.

Alberto di Luca, Ambassadeur de l’Ordre de Malte à Monaco, a attribué la Croix Pro Merito Melitensi avec Plaque à Isabelle Berro-Amadeï, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération.

Isabelle Rosabrunetto, Directeur Général des Relations Extérieures et de la Coopération, et Marie-Catherine Caruso-Ravera, Directeur des Relations Diplomatiques et Consulaires, ont quant à elles reçu la Croix Pro Merito Melitensi avec Couronne.

Alberto di Luca, Ambassadeur de l’Ordre de Malte à Monaco © DR

Alberto di Luca, Ambassadeur de l’Ordre de Malte à Monaco, a rappelé dans son allocution les liens profonds et historiques entre l’Ordre et Monaco, tissés depuis 1168 et renforcés par des relations diplomatiques officielles en 2007. L’Ordre du Merito Melitensi, institué en 1920, vise à récompenser les mérites acquis à travers des activités qui honorent et donnent du prestige à l’Ordre Souverain Militaire de Malte.

Une organisation aux actions apolitiques, impartiales et neutres

Mme Berro-Amadeï, dans son discours, a souligné l’importance des actions définies par un « caractère apolitique, impartial et neutre » de l’Ordre de Malte, qui œuvre à « la lutte contre la pauvreté, la maladie et les inégalités. »

Plusieurs personnalités monégasques ont assisté à l’événement, parmi lesquelles Christophe Steiner, Directeur de Cabinet du Prince Albert II, Jean d’Haussonville, Ambassadeur de France à Monaco, Marc Lecourt, Président de l’Association des Consuls honoraires de Monaco et Consul Général honoraire de Slovénie à Monaco et Jean Kerwat, Président de l’Association de l’Ordre de Malte à Monaco et Consul honoraire de Croatie à Monaco.