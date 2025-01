De Monaco à Paris, un Vauclusien en situation de handicap se lance un grand défi

Amaury Martin, un habitant du Thor, prépare une traversée exceptionnelle : relier Monaco à Paris à vélo, en avril 2026.

Ce périple de plus de 800 kilomètres, à la force de ses bras, vise à attirer l’attention sur les difficultés des personnes en situation de handicap face à l’accessibilité des transports publics.

Monaco, point de départ d’un projet ambitieux

Amaury Martin, qui se déplace en fauteuil roulant, utilisera un vélo spécialement conçu pour être fixé à son fauteuil. Grâce à ce dispositif, il pourra pédaler avec ses bras tout au long des 800 kilomètres qui l’amèneront à l’Élysée, où il prévoit de rencontrer le président de la République française.

Le voyage commencera à Monaco, où le jeune homme souhaite également mobiliser l’attention des institutions locales. Comme il l’a expliqué à France Bleu Vaucluse, il souhaite « solliciter le président de la République ainsi que le Prince Albert de Monaco sur la problématique des personnes en situation de handicap. »

Amaury Martin invite ainsi les Monégasques et les habitants de la région à le rejoindre dans cette aventure. Que vous soyez sportif ou non, valide ou en situation de handicap, il appelle à la solidarité pour l’accompagner dans ce défi.

Ce n’est pas la première fois qu’Amaury Martin se bat pour cette cause. En 2022, il avait mené une grève de la faim pour dénoncer les lacunes d’accessibilité des trains en France. Aujourd’hui, il souligne également des problématiques communes à de nombreux pays, notamment le coût élevé des équipements indispensables comme les fauteuils roulants : « Un fauteuil coûte 5 222 euros et la Sécurité Sociale ne rembourse que 558 euros », avait-il rappelé.

Les classes monégasques sensibilisées au handicap à l’école

La Principauté accorde une attention particulière à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, car elle abrite 400 personnes ayant le statut officiel de personne handicapée. Pour les aider, de nombreux efforts ont été déployés.

Le réseau de bus, par exemple, est entièrement équipé de rampes d’accès pour fauteuils roulants et les arrêts sont adaptés pour faciliter leur utilisation. 181 places pour personnes à mobilité réduite sont mises à disposition dans la majorité des parkings de Monaco.

De nombreux établissements, tels que les hôtels, restaurants et sites culturels, sont aménagés avec des rampes, des ascenseurs et des toilettes adaptées. Par exemple, La Villa Paloma, la Collection de voitures du Prince de Monaco ou encore le Musée des Timbres et des Monnaies sont entièrement accessibles à tous. Le Complexe Sportif du Stade Louis II est accessible aux visiteurs à mobilité réduite et en fauteuil. En revanche, le Palais Princier, dont les Grands Appartements sont ouverts aux visites une partie de l’année, n’est pas accessible aux personnes en fauteuil.

Depuis 2024, une carte « Priorité pour personne handicapée » est disponible. Sur cette carte, le logo est plus visible et identifiable, ce qui permet aux personnes en difficulté de signaler facilement leur situation. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente, ainsi que dans les établissements et manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.

À Monaco, cette association soutient les handicapés moteur depuis plus de 50 ans