Quatre nouvelles recrues intègrent le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco

Le 9 janvier, la place du Campanin à Fontvieille a accueilli une cérémonie solennelle pour la remise de casque d’intervention à quatre nouvelles recrues du Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco.

Sous le commandement du Lieutenant-Colonel Maxime Yvrard, Chef de Corps, l’événement s’est déroulé en présence de M. Lionel Beffre, Conseiller de Gouvernement – Ministre de l’Intérieur, du Colonel Tony Varo, Commandant Supérieur de la Force Publique, et de l’Abbé Christian Venard, Aumônier de la Force Publique, qui a béni les casques.

Publicité

Ces jeunes recrues, issues de la promotion « Sergent-chef Thierry Perard », en hommage au sapeur-pompier disparu lors d’une intervention en 2022, ont vu leur casque d’intervention remis par leurs parrains respectifs, symbolisant la fin d’une formation rigoureuse de cinq mois. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’épouse et de la fille de Thierry Perard.

Ce moment marque leur intégration officielle au sein du Corps et leur engagement sous la devise « Courage – Dévouement – Sacrifice ». Ils rejoindront leurs frères d’armes pour assurer la sécurité et la protection des personnes et des biens en Principauté et dans les communes limitrophes.

Les inscriptions scolaires en ligne pour la rentrée 2025–2026 sont ouvertes