Une comédie pleine de vie au Théâtre des Muses : « Toutes les choses géniales »

Du 23 au 26 janvier, le Théâtre des Muses accueille la comédie « Toutes les choses géniales », un spectacle qui promet de réchauffer le cœur des spectateurs Monégasques.

Cette pièce, écrite par Duncan Macmillan et Jonny Donahoe, aborde avec légèreté le thème de la résilience, à travers les yeux d’un enfant qui, pour redonner goût à la vie à sa mère, rédige une liste de tout ce qui est formidable dans le monde.

De la simplicité des glaces aux petits plaisirs comme rester debout tard pour regarder la télévision, la liste s’agrandit à mesure que l’enfant devient adulte, atteignant un million de choses géniales !

Portée par la Compagnie Caravane, cette création mêle humour, improvisation et interaction avec le public, transformant le traditionnel « Seul en scène » en un moment collectif. Catherine Hauseux et Stéphane Daurat se partagent l’interprétation.

Cette pièce touche tous les âges, à partir de 12 ans.

© Le Théâtre des Muses

Anthea Sogno déclare : « Après « Quand je serai grande… tu seras une femme, ma fille », l’enthousiaste Catherine Hauseux continue à nous éblouir grâce à la grande qualité de son jeu et nous communique une délicieuse joie de vivre. Il est de votre devoir d’y ramener les jeunes pour leur faire réaliser la chance qu’ils ont de VIVRE et l’urgence et le plaisir d’apprendre à en apprécier chaque détail. C’est vraiment Génial ! »

Horaires des représentations :

Jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier à 20 heures.

Dimanche 26 janvier à 16h30

