Ce week-end, Monaco se transforme en terrain de course pour les passionnés de running

Monaco Run Gramaglia propose quatre courses : urban trail, trail nature et deux courses sur route ©Monaco Run

Le Monaco Run Gramaglia est une occasion pour les coureurs de tous niveaux de découvrir la Principauté sous un nouvel angle, à travers des parcours variés et adaptés.

Les 8 et 9 février, Monaco accueillera une nouvelle édition du Monaco Run Gramaglia, un événement incontournable pour les passionnés de course à pied. Organisé par la Fédération Monégasque d’Athlétisme, il propose plusieurs épreuves adaptées à tous les niveaux, allant du Trail du Mont Agel (30 km) aux courses de 5 km et 10 km, en passant par le City Trail (12 km).

Publicité

Des parcours variés

Les participants auront l’occasion de découvrir plusieurs itinéraires, notamment avec le Trail du Mont Agel, une épreuve exigeante qui emmène les coureurs à travers la nature de la Riviera avec des vues spectaculaires. Les courses urbaines, comme le City Trail et les épreuves de 5 km et 10 km, offriront quant à elles un parcours au cœur de Monaco.

L’inscription à l’événement est possible en ligne jusqu’au jeudi 6 février à 18 heures. Cependant, les organisateurs précisent qu’une fois le nombre maximal de participants atteint, les inscriptions seront closes.

Si des places restent disponibles, des inscriptions de dernière minute seront possibles sur place, mais uniquement dans les créneaux prévus pour le retrait des dossards.

Il est obligatoire de fournir un certificat médical ou une licence FFA pour participer. Le PPS (Pass Piste Santé) exigé par la Fédération Française d’Athlétisme n’est pas reconnu à Monaco et ne sera donc pas accepté.

Le certificat médical doit être valable depuis moins d’un an et mentionner explicitement l’absence de contre-indication à la course en compétition.

Admiral’s Cup : Pierre Casiraghi et Peter Harrison se lancent dans un défi historique pour la voile monégasque

©Monaco Run

Programme :

Samedi 8 février

Trail du Mont Agel : 30 km (Certificat médical ou licence FFA obligatoire)

City Trail : 12 km (Certificat médical ou licence FFA obligatoire, autorisation parentale nécessaire pour les mineurs)

Dimanche 9 février

5 km officiel (Certificat médical ou licence FFA obligatoire, autorisation parentale nécessaire pour les mineurs)

10 km officiel (Certificat médical ou licence FFA obligatoire, autorisation parentale nécessaire pour les mineurs)

La Fédération Monégasque d’Athlétisme précise qu’aucune inscription ne sera prise par téléphone ou e-mail et aucun dossard ne sera remis sans justificatif médical.

Inscriptions et informations sur : www.monacorun.com

Douche froide pour le Monaco Rugby Sevens, éliminé dès les quarts de finale du championnat de France