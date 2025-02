Douche froide pour le Monaco Rugby Sevens, éliminé dès les quarts de finale du championnat de France

Le Monaco Rugby Sevens rêvait d’aller bien plus loin dans la compétition. Après avoir dominé les étapes de Pau, La Rochelle et Mont-de-Marsan, la promesse d’une qualification pour les phases finales du In Extenso Supersevens à Paris était un aboutissement logique. Pourtant, le rêve monégasque s’est brisé en quarts de finale, ce week-end, face aux tenants du titre, les Baabaas Sevens.

C’est un match qui restera un grand regret pour les hommes de la Principauté, qui n’ont pas su faire face à un collectif plus rodé et plus expérimenté. Cette rencontre contre les Barbarians a pourtant débuté sous les meilleures auspices pour le Monaco Rugby Sevens (MR7). Dès les premières minutes, les Monégasques ont annoncé la couleur et ont pris l’avantage 7-0. Malheureusement, ce sursaut d’orgueil n’a pas duré. La première mi-temps s’est achevée sur un score serré, avec Monaco qui menait d’une courte tête, 14-12. Mais tout semblait encore possible.

Contre toute attente, dès le coup d’envoi de la seconde période, le scénario a pris une tournure décisive. Une réception manquée du coup d’envoi a permis aux Baabaas Sevens de marquer un essai rapide, prenant l’avantage pour la première fois de la rencontre. Ce fut un coup de massue pour des Monégasques, déjà éprouvés. Le manque d’automatismes et la fatigue accumulée au fil de la compétition ont fait le reste. Les Baabaas ont alors déroulé, inscrivant trois essais supplémentaires pour l’emporter largement, 29-14.

Les @Barbarian_RC remportent leur 1er face à Monaco ! ✅#InExtensoSupersevens pic.twitter.com/YXOMqdsVvi — IN EXTENSO SUPERSEVENS Rugby (@supersevens) February 1, 2025

Un collectif fragilisé

Pourtant, Monaco partait avec de grandes ambitions. Après un excellent début de saison, l’équipe avait montré une forme impressionnante lors des étapes précédentes du Supersevens. Mais plusieurs facteurs ont joué en défaveur des hommes de la Principauté. D’abord, l’absence de joueurs clés, dont trois Argentins retenus pour les championnats du monde à Perth, a fragilisé l’équipe.

En réponse, des joueurs canadiens ont été recrutés en dernière minute pour compenser, mais le manque de cohésion était évident. La formation n’avait en effet que quelques jours pour apprendre à jouer ensemble avant le tournoi.

L’objectif du MR7 n’a pas été atteint, et la déception est palpable. Cependant, les Monégasques savent qu’ils ont tout donné et qu’ils n’ont pas démérité, puisqu’ils ont gagné leur tout dernier match de classement 26-19 face au Stade Toulousain, après avoir perdu contre Vannes 33-26.

On finit sur une victoire. 🔥 Un groupe qui a appris, grandi et combattu ensemble. Mais il faudra retenir la leçon de cette finale. Se relever, progresser, et revenir plus forts. 🇲🇨 #supersevens pic.twitter.com/T41baZB7OV
» February 1, 2025

