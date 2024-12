Rugby : Trois équipes monégasques reçoivent une visite spéciale et brillent au Dubai 7s

Pour la première fois, les équipes de la Fédération Monégasque de Rugby ont marqué l’histoire au prestigieux tournoi des Emirates Dubai 7s. En plus du titre de l’équipe senior des Monaco Impis, deux autres formations, les Monaco Impis Dev et les U16, ont foulé les terrains d’un des plus grands événements sportifs internationaux.

Les Monaco Impis, joueurs de la catégorie élite, ont terminé leur aventure en beauté en remportant le Bowl dans leur catégorie, le 2 décembre dernier. Mais l’une des grandes fiertés de cette édition fut la participation des Monaco Impis Dev, qui ont atteint les quarts de finale, prouvant que la relève est prête à se faire une place sur la scène internationale.

Un moment spécial pour la Fédération Monégasque de Rugby et la Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui ont fait briller les couleurs de la Principauté jusqu’à Dubaï.

Comme toujours, Gareth Wittstock, le frère de la Princesse Charlène, était présent à leurs côtés, ainsi que le Prince Albert II, venu leur rendre visite afin de les encourager.

Les jeunes U16, stars d’un parcours exceptionnel

Et c’est sans oublier l’équipe des U16 qui a fait également fait sensation. Leur parcours exemplaire, ponctué d’une victoire en trois matchs, a été un véritable succès sportif.

En parallèle des confrontations sur le terrain, les jeunes joueurs étaient en totale immersion dans une aventure humaine et culturelle hors du commun qui leur a permis de découvrir Dubaï et ses merveilles, de la majestueuse Grande Mosquée d’Abou Dhabi au Musée du Louvre en passant par la Maison d’Abraham.

Au-delà du développement des compétences sportives, ces initiatives favorisent l’épanouissement personnel, l’ouverture au monde et la construction de valeurs solides, telles que l’esprit d’équipe et le respect.

Le Prince Albert II saluant les joueurs. Gareth Wittstock entouré des Impis. Les Monaco Impis, vainqueurs du Bowl. Les jeunes rugbymen U16 de Monaco à Dubaï.

Crédits photos : Fédération Monégasque de Rugby.

