Sir Jim Ratcliffe reçoit la médaille Sheldon de l’Université d’Oxford

L’Université d’Oxford a récompensé le milliardaire résident monégasque pour le soutien que son entreprise Ineos a apporté à la recherche scientifique.

Publicité

Sir Jim Ratcliffe a reçu la médaille Sheldon plus tôt ce mois-ci, à la suite d’un don de 100 millions de livres sterling fait en 2021 par son entreprise – un « don transformationnel » selon la vice-chancelière de l’Université – pour financer la recherche de l’université sur la résistance aux antimicrobiens (RAM) et permettre la création de l’Institut Ineos Oxford pour la recherche sur les antimicrobiens (IOI). Il est le onzième récipiendaire de la médaille Sheldon, qui a été attribuée pour la première fois en 2002. Les copropriétaires d’Ineos, John Reece et Andy Currie, ont également été honorés lors de la cérémonie.

Sir Jim s’est dit « véritablement honoré » de recevoir cette médaille, la plus haute distinction philanthropique de l’université. « C’est un privilège de collaborer avec une université de classe mondiale, dont l’histoire est liée à celle des antibiotiques, pour s’attaquer à un défi mondial aussi crucial », a-t-il ajouté, soulignant les « progrès prometteurs déjà réalisés dans ce domaine ».

L’un des problèmes de santé publique les plus urgents au monde

« La RAM survient lorsque des micro-organismes tels que des bactéries, des virus, des champignons et des parasites évoluent de manière à rendre inefficaces les médicaments utilisés pour traiter les infections qu’ils provoquent. Lorsque ces micro-organismes deviennent résistants à la majorité des antimicrobiens, ils sont souvent appelés super-bactéries », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En d’autres termes, la RAM se produit lorsque les germes développent la capacité de résister aux médicaments conçus pour les éliminer. Elle peut toucher des personnes à n’importe quelle étape de la vie, ainsi que les secteurs des soins de santé, de la médecine vétérinaire et de l’agriculture. En tant que telle, elle constitue l’un des problèmes de santé publique les plus urgents au monde.

L’Université d’Oxford affirme que « la RAM représente une menace énorme pour la santé mondiale, la sécurité alimentaire et le développement économique. Elle devrait causer plus de 10 millions de décès par an et coûter à l’économie mondiale plus de 81 000 milliards de livres sterling (100 000 milliards de dollars) d’ici 2050. »

Sir Jim Ratcliffe : l’alchimiste et l’aventurier

L’IOI développe de nouveaux médicaments et forme la prochaine génération de chercheurs pour faire progresser les connaissances scientifiques. Il collabore également avec des gouvernements, des institutions financières et des organisations de santé à travers le monde pour encourager des changements de politiques et accroître les investissements dans la recherche sur les antimicrobiens.